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"Зоря" дізналася суперників у дебютному розіграші Ліги конференцій УЄФА

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П'ятниця 27 серпня 2021 15:04
"Зоря" дізналася суперників у дебютному розіграші Ліги конференцій УЄФА Фото: "Зоря" в новому єврокубку зіграє з "Ромою" і ще двома командами (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Луганська "Зоря" дізналася своїх суперників за груповим етапом Ліги конференцій УЄФА. У цьому сезоні буде проведено перший розіграш нового єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Згідно з результатами жеребкування, "Зоря" зіграє з "Ромою" (Рим, Італія), ЦСКА (Софія, Болгарія) і "Буде-Глімт" (Норвегія).

Відзначимо, на цьому тижні "Зоря" в матчі-відповіді теж поступилася віденському "Рапіду" і вилетіла з кваліфікації Ліги Європи.

А напередодні "Динамо" і "Шахтар" дізналися, з ким зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Зокрема, кияни зіграють проти "Барселони", "Баварії" і "Бенфіки, а "гірники" проти мадридського "Реала", "Інтера" та тираспольського "Шерифа".

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