"Динамо" та "Шахтар" дізналися своїх суперників в груповому етапі Ліги чемпіонів
Фото: сьогодні відбулося жеребкування групового етапу ЛЧ (Getty Images)
"Динамо" та "Шахтар" сьогодні дізналися, з ким зіграються в груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни потрапили до групи E, а "гірники" гратимуть в групі D.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування.
Суперники "Динамо" в групі E:
- "Баварія";
- "Барселона";
- "Бенфіка".
Суперники "Шахтаря" в групі D:
- "Інтер";
- "Реал";
- "Шериф".