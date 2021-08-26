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"Динамо" та "Шахтар" дізналися своїх суперників в груповому етапі Ліги чемпіонів

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 20:24
"Динамо" та "Шахтар" дізналися своїх суперників в груповому етапі Ліги чемпіонів Фото: сьогодні відбулося жеребкування групового етапу ЛЧ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

"Динамо" та "Шахтар" сьогодні дізналися, з ким зіграються в груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни потрапили до групи E, а "гірники" гратимуть в групі D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування.

Суперники "Динамо" в групі E:

  • "Баварія";
  • "Барселона";
  • "Бенфіка".

Суперники "Шахтаря" в групі D:

  • "Інтер";
  • "Реал";
  • "Шериф".

&quot;Динамо&quot; та &quot;Шахтар&quot; дізналися своїх суперників в груповому етапі Ліги чемпіонів

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