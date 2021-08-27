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"Заря" узнала соперников в дебютном розыгрыше Лиги конференций УЕФА

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Пятница 27 августа 2021 15:04
"Заря" узнала соперников в дебютном розыгрыше Лиги конференций УЕФА Фото: "Заря" в новом еврокубке сыграет с "Ромой" и еще двумя командами (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Луганская "Заря" узнала своих соперников по групповому этапу Лиги конференций УЕФА. В этом сезоне будет проведен первый розыгрыш нового еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно результатам жеребьевки, "Заря" сыграет с "Ромой" (Рим, Италия), ЦСКА (София, Болгария) и "Буде-Глимт" (Норвегия).

Отметим, на этой неделе "Заря" в ответной игре тоже уступила венскому "Рапиду" и вылетела из квалификации Лиги Европы.

А накануне "Динамо" и "Шахтер" узнали, с кем сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

В частности, киевляне сыграют против "Барселоны", "Баварии" и "Бенфики, а "горняки" против мадридского "Реала", "Интера" и тираспольского "Шерифа".

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Рома УЕФА ЦСКА Заря
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