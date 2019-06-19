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"Зоря" дізналася першого потенційного суперника в кваліфікації Ліги Європи

Новини » Спорт    19.06.2019 - 15:24
"Зоря" дізналася першого потенційного суперника в кваліфікації Ліги Європи
Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська команда - перший український представник в єврокубках-2019/2020

За підсумками жеребкування другого відбіркового раунду Ліги Європи визначився суперник (або пара потенційних суперників) першого представника України в єврокубках сезону 2019/2020 - луганської "Зорі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.

П'ятий клуб української Прем'єр-ліги минулого сезону зіграє з переможцем пари "Будучность" - "Нарва Транс". 

Перші матчі другого кваліфікаційного раунду відбудуться 25 липня, матчі-відповіді - 1 серпня. Як і раніше, всі домашні матчі, аж до групового етапу, "Зоря" проведе у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". По групі питання буде вирішуватися окремо в ході візиту делегації УЄФА.

Зазначимо, що на цьому етапі змагань стартує тільки один український клуб. Загалом нашу асоціацію на другому за престижністю еврокубковому клубному турнірі представлятимуть три клуби. Одразу до групового етапу потрапив бронзовий призер УПЛ - "Олександрія". Четверта команда - "Маріуполь" - стартуватиме у третьому раунді кваліфікації.

Нагадаємо, цей відбір стане першим серйозним випробуванням для нового головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника.

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