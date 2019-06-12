ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В чемпіонаті України ввели плей-офф за місце у Лізі Європи

Новини » Спорт    12.06.2019 - 16:17
В чемпіонаті України ввели плей-офф за місце у Лізі Європи
Фото: ілюстроване зображення (upl.ua)

Відповідні зміни внесені у регламент проведення змагань

Починаючи з сезону 2019/20 в чемпіонаті України вводиться ще один плей-офф - за місце в Лізі Європи УЄФА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

Зазначається, відповідні зміни в регламент проведення змагань були внесені 12 червня на загальних зборах учасників вищої ліги.

Згідно з рішенням клубів, за підсумком другого етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20 років відбудеться двораундовий плей-офф за право зіграти в Лізі Європи: в першому раунді, який складається з одного матчу, 5 команда на своєму полі зіграє з 8, а 6 також на своєму полі - із 7. Переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в Чемпіонаті) розіграють "путівку" в Лігу Європи сезону 2020/21 років.

У випадку, якщо путівку в Лігу Європи сезону 2020/21 років здобуде переможець Кубка України, то у матчах плей-офф зіграють 4, 5, 6, 7 команди сезону.

Нагадаємо, поразка "Арсеналу"у фіналі Ліги Європи з "Челсі" (4:1) полегшила "Динамо" шлях у групу Ліги чемпіонів.

"Ворскла" призначила Косівського повноцінним тренером "Зоря" призначила Скрипника новим головним тренером
Новини України Ліга ЄвропиЧемпионат Украиныплей-оффУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся