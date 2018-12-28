Капітан "Зорі" названий кращим футболістом клубу в 2018 році

Фото: Олександр Караваєв (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Караваєву було віддано абсолютну більшість голосів

Капітан "Зорі" Олександр Караваєв був названий кращим футболістом клубу в році, що минає 2018 році за підсумками голосування уболівальників. Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Александр Караваев – лучший игрок «Зари» в 2018-м году!https://t.co/wlkBqVnl4b pic.twitter.com/tP1oPT54b8 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 28, 2018

Зазначається, що йому було віддано абсолютну більшість голосів. Всього на голосування були висунуті чотири кандидатури: Андрій Лунін, Іурі (обидва вже покинули команду) і Артем Громов.

Дорогие болельщики просим Вас принять участия в голосовании на лучшего игрока «Зари» в 2018 году!



Мы предлагаем Вам выбрать из 4 кандидатов:

Андрей Лунин

Иури

Артем Громов

Александр Караваев



Голосование продлится до конца этой недели! Пишите фамилию лучшего! pic.twitter.com/dwml2I254j — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 24, 2018

"Дуже приємно перемогти, отримавши визнання уболівальників. Я бачив, що проходило голосування, але результатів ще не знав. Для мене це стимул працювати ще більше і старанніше. Приносити користь, як луганської" Зорі ", так і збірної України", - відреагував Караваєв на перемогу в голосуванні.

Нагадаємо, український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін входить до двадцятки найдорожчих воротарів іспанської Ла Ліги.