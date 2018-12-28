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Капітан "Зорі" названий кращим футболістом клубу в 2018 році

Новини » Спорт    28.12.2018 - 16:33
Капітан "Зорі" названий кращим футболістом клубу в 2018 році
Фото: Олександр Караваєв (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Караваєву було віддано абсолютну більшість голосів

Капітан "Зорі" Олександр Караваєв був названий кращим футболістом клубу в році, що минає 2018 році за підсумками голосування уболівальників. Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Зазначається, що йому було віддано абсолютну більшість голосів. Всього на голосування були висунуті чотири кандидатури: Андрій Лунін, Іурі (обидва вже покинули команду) і Артем Громов.

"Дуже приємно перемогти, отримавши визнання уболівальників. Я бачив, що проходило голосування, але результатів ще не знав. Для мене це стимул працювати ще більше і старанніше. Приносити користь, як луганської" Зорі ", так і збірної України", - відреагував Караваєв на перемогу в голосуванні.

Нагадаємо, український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін входить до двадцятки найдорожчих воротарів іспанської Ла Ліги

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