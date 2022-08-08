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УПЛ розкрила фінансову пропозицію Setanta Sports щодо телеправ

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 20:21
УПЛ розкрила фінансову пропозицію Setanta Sports щодо телеправ Фото: Українська Прем'єр-ліга матиме нового транслятора (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оприлюднила запропоновані Setanta Sports умови для тендеру з купівлі телевізійних прав на матчі елітного дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Міжнародна телекомпанія запропонувала УПЛ 16,2 млн доларів за три сезони. У цю пропозицію закладені гарантовані виплати клубам ліги та витрати на продакшн трансляцій.

Setanta Sports готова транслювати чемпіонат на трьох майданчиках – лінійні канали (Setanta Sports і Setanta Sports+), ОТТ-платформа та YouTube-канал. Зокрема, на телеканалах мовник готовий показувати мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі та всі вісім у записі.

Натомість на setantasports.com компанія показуватиме всі поєдинки наживо та надаватиме доступ до розширених оглядів матчів. УПЛ включать до пакету за 109 грн на місяць, до якого також входять АПЛ, Бундесліга, НХЛ, Формула-1 та інші змагання.

Нарешті на власному YouTube-каналі Setanta Sports показуватиме 1-2 матчі кожного туру в прямому ефірі безкоштовно. Також там будуть ексклюзивні огляди всіх восьми поєдинків кожного туру.

Раніше представники клубів УПЛ не змогла визначити переможця тендеру з продажу телеправ і взяли паузу в обговоренні. Окремі функціонери закликали мовника збільшити пропозицію або ж віддати права загальнонаціональним телеканалам безкоштовно.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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