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"Зоря" мінімально переграла "Універсітатю" в кваліфікації Ліги конференцій

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Люблін, Четвер 04 серпня 2022 22:27
"Зоря" мінімально переграла "Універсітатю" в кваліфікації Ліги конференцій Фото: "Зоря" була гострішою упродовж усього матчу (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою луганської "Зорі" завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022/23 проти румунської "Універсітаті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Зоря" – "Універсітатя" – 1:0

Гол: Нагнойний, 55

Стартували обидві команди обережно. Що й казати, якщо перша небезпека виникла аж на 21-й хвилині. Та й у цьому епізоді Назарина наважився пробити здалеку – м'яч пройшов поруч із лівою стійкою.

Ще хвилин за 15 нагадав про себе Кабаєв. Нібито трансферна ціль "Динамо" змістився з лівого флангу в напрямку воріт і завершив момент ударом у ближній, та цього разу сфера влетіла в сітку зі зовнішнього боку.

&quot;Зоря&quot; мінімально переграла &quot;Універсітатю&quot; в кваліфікації Ліги конференцій

Натомість гості з Румунії фактично нічого не показали до перерви. Промовистою була і статистика з нулем ударів у площину воріт "Зорі" за перші 45 хвилин. Старт же другої половини був повністю за луганцями.

Спершу Нагнойний у боротьбі з двома оборонцями зумів пробити під перекладину з меж карної зони – кіпер Лазар парирував. Згодом після флангового прориву "Зорі" з кількох метрів пробив Кабаєв, але воротар і цього разу зумів відбити м'яч. Але на 55-й хвилині не врятував і він.

Це Чурко подав кутовий із правого флангу в центр штрафного майданчика, де Нагнойний переграв усіх на другому поверсі та ударом головою з відскоком від газону переграв кіпера – 1:0!

&quot;Зоря&quot; мінімально переграла &quot;Універсітатю&quot; в кваліфікації Ліги конференцій

Пропущений м'яч відправив румунський колектив у легкий нокдаун. Отямившись за невеликий відрізок ігрового часу, "Універсітатя" поступово спробувала перетягнути ініціативу.

Зрештою, почали в румунів виникати напівнагоди. А під завісу поєдинку і справжні моменти. Найгостріший – на 83-й хвилині, коли Мацапура в ближньому куті парирував підступний удар Івана з кута штрафного майданчика.

Але "Зоря" таки втримала мінімальну перемогу та поїде до Румунії фаворитом протистояння. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня в Крайовій.

До слова, напередодні "Динамо" з голом Караваєва обіграло "Штурм" у польській Лодзі.

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