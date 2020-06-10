УАФ попросила дозволити уболівальникам відвідувати футбольні матчі

Фото: вболівальники на трибунах (facebook.com/andriy.pavelko)

Мова йде про заповнення стадіонів на 10-25%

Українська асоціація футболу звернулася до міністерства охорони здоров'я України з проханням дати вболівальникам право відвідувати матчі. На даному етапі мова йде про формат заповнення не більше ніж на 10-25%.

Про це в Facebook написав голова УАФ Андрій Павелко.

Функціонер посилається на досвід деяких країн Європи, де карантинні обмеження можна пом'якшити в разі, якщо це дозволяє ситуація.

Тому УАФ відправила пропозицію щодо пом'якшення карантину на стадіонах міністру охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України.

"Головне завдання - створити безпечну можливість, з чітким дотриманням медичного протоколу, журналістам працювати на матчах, а вболівальникам підтримувати команди", - зазначив Павелко.

Сезон в українській Прем'єр-лізі після паузи через пандемію коронавірусу відновився в кінці травня. Планується, що до кінця сезону матчі будуть проходити без присутності уболівальників на трибунах.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Іспанії розгляне можливість допуску уболівальників на матчі чемпіонату країни поточного сезону, враховуючи позитивну динаміку зниження поширення коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник