Таро-гороскоп на неделю. Кто сможет повлиять на судьбу, а кого ждут испытания
На этой неделе, которая началась 16 июня и продолжится до 22 июня, для знаков Зодиака откроются новые возможности и важные уроки. Кто-то сможет повлиять на свою судьбу и принять судьбоносные решения, а другие столкнутся с испытаниями, которые требуют выдержки и мудрости.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Император
На этой неделе возможны конфликты из-за дисбаланса власти в отношениях. Где вы ощущаете несправедливость? Возьмите ответственность и откровенно говорите об этом. Без диалога изменения не будут возможны.
Телец
Карта Таро: Четверка Кубков
Ваше настроение связано с привычкой воспринимать все как должное. На самом деле, у вас есть все необходимое. Сосредоточьтесь на благодарности - это поднимет вашу энергию и откроет новые возможности.
Близнецы
Карта Таро: Четверка Жезлов
Не распыляйтесь! Сосредоточьтесь на завершении начатого и следуйте своему плану. Последовательность и настойчивость принесут успех на этой неделе.
Рак
Карта Таро: Дурак
Пора начинать новый этап, даже если вы еще не чувствуете готовность. Выйдите из зоны комфорта - это откроет перед вами новые возможности и поможет двигаться вперед.
Лев
Карта Таро: Король Монет
Ощущение застоя из-за нехватки ресурсов - это больше страх, чем реальная проблема. Выполняйте свое дело даже с ограниченными возможностями - это поможет развить стойкость, креативность и самоуважение. Продолжайте двигаться вперед!
Дева
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Проблемы возникают из-за привычки винить других и фантазировать об их мотивах. Сосредоточьтесь на себе, своих действиях и контроле над ситуацией. Ответственность за себя откроет путь к прогрессу.
Весы
Карта Таро: Королева Мечей
На этой неделе вы должны быть независимыми и ответственными. Не ждите разрешения или поддержки - действуйте самостоятельно, принимайте решения и празднуйте свои успехи. Это ваше время управлять!
Скорпион
Карта Таро: Маг
Новая идея уже близко! Доверяйте интуиции и воображению, удаляйтесь от чужих мыслей и думайте о самом лучшем для себя пути. Вы создатель своей реальности, поэтому возьмите ответственность за свои действия.
Стрелец
Карта Таро: Королева Монет
На этой неделе пора навести порядок в работе, здоровье, доме или финансах. Произведите аудит, определите причины задержек и внесите необходимые изменения. Вы способны все устроить за эту неделю!
Козерог
Карта Таро: Семерка Жезлов
Вы оказались в ситуации соперничества, на которое не подписывались, и это вызывает напряжение. Если не можете избежать соревнования - покажите, кто здесь главный! Ваша сила и разум помогут одержать победу.
Водолей
Карта Таро: Король Жезлов
Стремление к свободе и приключениям снова ведет вас вперед. Открывайте новые горизонты, принимайте приглашения, исследуйте и доверяйте интуиции. Заряжайтесь энергией жизни!
Рыбы
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Ваша удача возвращается! Решение проблем придется легко и неожиданно. Будьте открыты для благословений и поделитесь добротой - это привлечет еще больше позитива. Вас ждет счастливая и успешная фаза.
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