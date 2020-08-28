Зарплати українців зростають високими темпами, незважаючи на кризу

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11 804 грн. Це на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у липні 2020 року до липня минулого року зросла на 5,1%, номінальна зросла на 7,6%.

Найвища нарахована зарплата в липні була в Києві - 17 053 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 9 322 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 10000 до 11000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 20352 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 5815 грн, де зарплати за місяць зросли на 11,7%.

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.