НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після послаблення карантину зростання зарплат малоймовірно

Наслідками економічної кризи 2020 року стануть припинення зростання реальних доходів українців. Трирічний цикл завершився.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається в огляді, навесні 2020 року зупинилося зростання реального наявного доходу домогосподарств. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% р/р через нижчу ділову активність та менший попит на робочу силу.

Водночас відбулося різке збільшення обсягів соціальної допомоги. Зокрема було здійснено доплати до пенсій через коронавірус та щорічну їх індексацію. "Проте це не мало значного позитивного впливу на доходи населення", - йдеться в огляді.

Негативно на доходах позначилося падіння зарплати трудових мігрантів. У березні - квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоч за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст.

"Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії короновірусу стримуватиме відновлення робочих місць", - зазначають експерти НБУ.

За даними НБУ, "зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне", оскільки це до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримувало ріст рентабельності.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%.

Відзначимо, Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів і зниження реальних зарплат українців у 2020 році.

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Автор: Олександр Білоус