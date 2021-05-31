Зарплати в Україні: в яких сферах платять найбільше

Найвищі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 24,7% до 24 375 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність", середні зарплати зросли на 12,5% до 23 562 гривень.

Зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 9,9% до 23 972 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 19,7% до 7 320 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 54,5% до 11 630 гривень, педагогів - 29,0% до 10 793 гривень.