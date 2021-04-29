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Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 18:07
Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше Фото: найбільше в Україні заробляють фінансисти і айтішники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячний заробітна платня штатних працівників за січень-березень 2021 року становила 12 835 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 16,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 11,9%. Водночас зарплати в цій сфері залишаються одними з найвищих в Україні - 23 409 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Найвищі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 11,3% до 23 564 гривень. У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 17,8% до 23 480 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 8,4% до 7 432 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 49,6% до 11 510 гривень.

Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше у порівнянні з лютим (12 549 гривень). Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві-20132 гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

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