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Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 14:55
Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше Фото: найбільше платять у банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-лютий 2021 року становила 12 443 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 15,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Госстат).

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 11,9%. Водночас зарплати в цій сфері залишаються одними з найвищих в Україні - 22 503 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Найвищі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 11,3% до 23 208 гривень. У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 22,8% до 22 470 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування", де вони впали на 1,8% до 7 272 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 47,3% до 10 992 гривень.

Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

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