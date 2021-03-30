Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-лютий 2021 року становила 12 443 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 15,4%.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 11,9%. Водночас зарплати в цій сфері залишаються одними з найвищих в Україні - 22 503 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Найвищі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 11,3% до 23 208 гривень. У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 22,8% до 22 470 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування", де вони впали на 1,8% до 7 272 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 47,3% до 10 992 гривень.