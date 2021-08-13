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Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:49
Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею. України посідають перше місце у світі по швидкій адаптації до електронних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для "ТСН".

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів. "Ця відкритість технологій може стати однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - підкреслив глава відомства.

Нагадаємо, у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який узаконить в Україні криптовалюту і віртуальну гривню.

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