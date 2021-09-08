Голова НБУ про закон, що легалізує криптовалюти: єдиним засобом платежу залишається гривня
Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав ухвалення Верховною радою закону "Про віртуальні активи". Проте він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на публікацію Шевченка у Facebook.
Як зазначив Шевченко, "віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку - право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами".
За його словами, після підписання закону президентом НБУ разом з іншими регуляторами цього ринку почне розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів.
"Проте зазначу, що єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня. Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику", - написав він.
Шевченко нагадав, що НБУ вивчає можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, СBDC) - е-гривні. Відповідно до закону "Про платіжні послуги" цифрові гроші НБУ - електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ.
"Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", - додав він.
Нагадаємо, Верховна рада 8 вересня ухвалила закон "Про віртуальні активи". За законом власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати бізнес в Україні.
Регулятором ринку буде Міністерство цифрової трансформації, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).