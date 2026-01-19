Зарплаты выросли до 80%: кому работодатели повысили оплату из-за нехватки кадров

Наибольший рост количества объявлений, подходящих этим категориям кандидатов, зафиксировали в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики, производства и телекоммуникаций.

Работа для людей с инвалидностью

В течение 2025 года количество вакансий для кандидатов с инвалидностью существенно возросло. Наибольший скачок показали рабочие профессии:

вакансий комплектовщика стало почти в 16 раз больше;

предложений для помощников повара - в 12 раз больше.

Чаще всего работодатели ищут людей с инвалидностью на должности поваров, пекарей, упаковщиков, водителей и продавцов. Параллельно выросли и зарплаты: медианные доходы фасадчиков, помощников поваров, трактористов и менеджеров по продажам повысились на 47-56%.

Вакансии для кандидатов в декрете

Похожая тенденция наблюдается и среди вакансий, подходящих людям в декрете. Заметнее всего выросло количество предложений для комплектовщиков и разнорабочих. Активно добавлялись вакансии пекарей, менеджеров по работе с клиентами, поваров и продавцов.

Зарплаты также пошли вверх:

в колл-центрах медианная оплата труда операторов чата выросла на 82%;

в сфере красоты и фитнеса - на 66%;

для воспитателей и бухгалтеров - более чем на 60%.

Спрос на работников пенсионного возраста

Работодатели все активнее открывают вакансии и для пенсионеров. Больше всего таких предложений появилось для комплектовщиков, помощников поваров и операторов колл-центров. Высокий спрос также сохраняется на пекарей, поваров, разнорабочих, водителей, охранников и швей.

Медианные зарплаты для людей пенсионного возраста за год выросли на 48-73% в зависимости от должности, в частности у диспетчеров, пекарей, мойщиков на СТО и операторов колл-центров.

Общая тенденция

По данным OLX Работа, в 2025 году работодатели значительно расширили перечень должностей, открытых для социально уязвимых категорий населения. Самый динамичный рост зафиксирован на рабочих и сервисных специальностях, где количество вакансий в отдельных случаях выросло в разы, а зарплаты - на 40-80%.