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Зарплаты учителей и стипендии возрастут с 1 сентября: сколько доплатят

22:58 06.08.2026 Чт
1 мин
Произойдут долгожданные изменения для педагогов и студентов
aimg Елена Бджола
Зарплаты учителей и стипендии возрастут с 1 сентября: сколько доплатят Фото: учитель в подземной школе Харькова (Getty Images)
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Кабмин заслушал доклад Министерства образования и науки о состоянии подготовки к новому учебному году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Повышение зарплат и стипендий

Корецкий отметил, что к 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы.

Приоритетом № 1 является безопасность учащихся и педагогов. В Украине продолжается строительство укрытий и обеспечение громад школьными автобусами, говорит премьер.

"Несмотря на российские атаки на типографии и склады, учащиеся всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме", - заверил Корецкий.

Также с 1 сентября:

  • на 20% повышается заработная плата педагогов,
  • вдвое возрастут студенческие стипендии;
  • более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

"Все вопросы, которые еще нуждаются в доработке, должны быть окончательно решены до начала учебного года", - заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев из-за российского террора в Черном море. Для этого вносятся изменения в программу "5-7-9%".

Также стало известно, что Кабмин получил полную картину по всем направлениям планов устойчивости в регионах. Особое внимание уделяется Киеву.

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