Зарплаты учителей и стипендии возрастут с 1 сентября: сколько доплатят
Кабмин заслушал доклад Министерства образования и науки о состоянии подготовки к новому учебному году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Повышение зарплат и стипендий
Корецкий отметил, что к 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы.
Приоритетом № 1 является безопасность учащихся и педагогов. В Украине продолжается строительство укрытий и обеспечение громад школьными автобусами, говорит премьер.
"Несмотря на российские атаки на типографии и склады, учащиеся всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме", - заверил Корецкий.
Также с 1 сентября:
- на 20% повышается заработная плата педагогов,
- вдвое возрастут студенческие стипендии;
- более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
"Все вопросы, которые еще нуждаются в доработке, должны быть окончательно решены до начала учебного года", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев из-за российского террора в Черном море. Для этого вносятся изменения в программу "5-7-9%".
Также стало известно, что Кабмин получил полную картину по всем направлениям планов устойчивости в регионах. Особое внимание уделяется Киеву.