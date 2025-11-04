Зарплаты "в конвертах" и контрабанда на миллиарды: сколько теряет бюджет Украины

Об этом сообщает РБК-Украина по итогам форума "Диалог власти с бизнесом" со ссылкой на FinClub .

Сколько теряет бюджет Украины

Объем "теневых" зарплат в Украине вырос до 280–540 млрд гривен в год, заявили участники форума "Диалог власти с бизнесом: новые возможности для развития ММСП". Это приводит к потерям бюджета в 140–280 млрд гривен, что заметно больше, чем в прошлом году – 115–230 млрд гривен.

"Зарплата в конвертах – самая сложная схема для противодействия. Должны усиливать общественное давление, чтобы решить эту проблему", - отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вторым источником потерь госбюджета стал "серый импорт" и контрабанда, которые оцениваются в 400–640 млрд гривен оборота и ведут к недопоступлениям в 120–185 млрд гривен.

На третьем месте идет контрафакт и нелегальный оборот подакцизных товаров. Потенциальные потери бюджета от этих схем оцениваются в 39–43 млрд гривен.

Также выросли потери от неформальной самозанятости – 12–17 млрд гривен, использование ФЛП вместо найма – 12–14 млрд гривен, занижение оборотов ФЛП – 9–15 млрд гривен, привел данные координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

"Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500–600 млрд грн потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 трлн гривен", - добавил эксперт.

Отдельно на форуме обсудили проблему необлагаемых налогом международных посылок. Только за первое полугодие их стоимость составила 44,6 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Нынешняя норма беспошлинного ввоза до 150 евро может привести к потере бюджета около 18 млрд грн в 2025 году и до 27 млрд грн в 2026-м, сообщил ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Лащук. Вместе с тем Даниил Гетманцев признал, что быстрого принятия законодательных изменений, которые бы изменили принцип налогообложения международных посылок не прогнозируется.

"Налог на OLX" не затронет доски объявлений

Вопрос налогообложения электронной коммерции также стал одной из тем дискуссий. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что платформы, которые получают комиссию с каждой сделки станут налоговыми агентами.

"Они должны подтверждать информацию о заключенной сделке и ее размере, и к этой сделке привязывают вознаграждение платформы", - заявил он.

Зато классические доски объявлений, такие как OLX, а также соцсети вроде Facebook или Instagram, которые не взимают комиссию за размещение объявления, не будут обязаны становиться налоговыми агентами.

Необлагаемый лимит продажи подержанных товаров в 2 тысячи евро на человека в год является достаточным, считает Гетманцев. "Это 6 тысяч евро лимита на семью из трех человек", - добавил он.

Новая формула минимальной зарплаты

На форуме обсуждали и новый подход к определению минимальной зарплаты.

"Мы в комитете прорабатываем новую редакцию закона "Об оплате труда", где до сих пор заложена устаревшая советская процедура. Сейчас ни профсоюзы, ни работодатели не влияют на процесс осовременивания минимальной зарплаты", - отметила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год заложило слишком низкий уровень минимальной зарплаты, добавила она. После 8 тысяч гривен в 2025-м, в следующем году предложено 8647 гривен.

У нас есть норма закона, согласно которой минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума с налогами. Сейчас он составляет около 9,7 тысяч гривен, - заявила Третьякова.

Минимальная зарплата должна формироваться по справедливому и прозрачному принципу, с реальным учетом экономических показателей и социальных потребностей, считает она.

"Только за счет повышения минимальной зарплаты экономика может получить дополнительные 30-40 млрд грн, если установить ее на реальном уровне, - резюмировала Третьякова.