Зарплаты уперлись в потолок: чего ожидать украинцам в этом году

Количество соискателей работы значительно возросло в Украине. Ожидания уровня зарплат уже совпадают с возможностями работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июнь 2025 года).

Как отмечается в обзоре, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат.

"По данным сайтов поиска работы, а также исследования Государственной службы занятости, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал существенного роста зарплат в будущем", - говорится в документе.



В то же время, возрастает роль неценовых методов конкуренции за работников (предоставление жилья, дистанционная работа и т.д.), добавили в НБУ.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).



По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.

Вакансии и резюме

По данным НБУ, в мае выросло как количество новых вакансий, так и резюме (в среднем вакансии выросли на 7% г/г, а резюме - на 36% г/г).



"Опережающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий. Сохраняется также значительное несоответствие между профессиями", - говорится в отчете.