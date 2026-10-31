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До 85 000 гривен в месяц: кому больше всего платят в Украине осенью-2026

11:17 31.10.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
До 85 000 гривен в месяц: кому больше всего платят в Украине осенью-2026 Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Осенью 2026 года в Украине самые высокие зарплаты предлагают не только в традиционно высокооплачиваемых сферах. В список лидеров вошли строительные, технические и рабочие профессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

В каких сферах в Украине самые высокие зарплаты

Самая высокая медианная зарплата среди проанализированных сфер - в недвижимости. В сентябре она составила 40 358 гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На втором месте - строительство и облицовочные работы с показателем 38 080 гривен. За год оплата труда в этой сфере выросла на 11%.

В пятерку также вошли:

  • СТО и автомойки - 36 042 гривны (+13%);
  • логистика, склады и доставка - 33 287 гривен (+17%);
  • сельское и лесное хозяйство, агробизнес - 31 150 гривен (+12%).

В банковской сфере, финансах, страховании и юриспруденции медиальная зарплата составляет 29 343 гривны (+7%), в производстве и рабочих специальностях - 29 000 гривен (+19%).

В колл-центрах и телекоммуникациях работодатели предлагают медианно 27 226 гривен (+12%). Почти такой же показатель в медицине и фармацевтике - 27 221 гривна. В то же время именно в этой категории зафиксировали один из самых больших годовых ростов зарплат - на 40%.

Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных сфер - в клининге и домашнем персонале (14 066 гривен), охране и безопасности (16 381 гривна), а также в образовании и переводе (17 000 гривен). За год оплата труда в этих категориях увеличилась соответственно на 14%, 4% и 27%.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что среди высокооплачиваемых сфер все более заметны профессии, где важны практические навыки и опыт. По ее словам, рост зарплат наблюдается почти во всех категориях, но темпы отличаются.

Какие профессии возглавили рейтинг зарплат

Самую высокую медианную зарплату среди отдельных профессий в сентябре 2026 года предлагали штукатурам - 85 000 гривен. За год этот показатель вырос на 33%.

Второе место заняли стоматологи с зарплатой в 70 375 гривен. По сравнению с сентябрем 2025 года она увеличилась на 28%. Почти столько же предлагают фасадчикам - 70 000 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году.

В список наиболее оплачиваемых профессий также вошли:

  • технологи - 69 022 гривны (+31%);
  • каменщики - 66 000 гривен (+26%);
  • дальнобойщики - 65 000 гривен (+8%);
  • плиточники - 65 000 гривен (+30%);
  • рихтовщики - 60 000 гривен (+9%).

По словам Абдуллиной, среди наиболее оплачиваемых вакансий значительную часть составляют рабочие специальности. Это свидетельствует о высокой конкуренции работодателей за специалистов с практическим опытом, а для кандидатов открывает возможности увеличить доход в профессиях, ранее не всегда считавшихся высокооплачиваемыми.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в сентябре больше всего вакансий в Украине было в производстве, логистике и розничной торговле. В то же время быстрее всего количество предложений росло в образовании и медицине, а наибольшее повышение медианной зарплаты зафиксировали в IT - на 18%, до 32 500 гривен.

Также мы писали, на какие вакансии в Украине фиксируют больше всего претендентов.

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