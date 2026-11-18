Украинскую молодежь больше волнует война и рост цен, чем искусственный интеллект. В то же время, только 14% считают себя готовыми к изменениям, которые ИИ может принести на рынок труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Group, проведенное среди молодежи от 18 до 29 лет в Украине, Польше, Румынии, Франции и Германии.

Чего больше всего боится украинская молодежь

Искусственный интеллект пока не стал главным поводом для беспокойства украинцев. Около 42% опрошенных заявили, что его развитие почти не беспокоит их или вообще не беспокоит. Умеренное беспокойство испытывают 32% , а сильное - около 20%.

Для сравнения, в Польше из-за ИИ сильно волнуются 37% молодых людей, во Франции - 36%, Германия и - 31%, Румынии - 29%.

В Украине на первом месте среди угроз для профессионального будущего - неопределенная геополитическая ситуация. Ее назвали 33% участников опроса. Еще 32% беспокоит инфляция и рост стоимости жизни, а 23% - усиление конкуренции на рынке труда.

Развитие искусственного интеллекта и автоматизацию работы угрозой считают 21% опрошенных. Это пятое место среди основных опасений украинской молодежи.

В других странах ИИ воспринимают более серьезно. В Польше он стал главной угрозой для карьеры, в Германии занял второе место, а во Франции и Румынии - третье.

Готовы ли украинцы к изменениям из-за ИИ

Несмотря на то, что украинская молодежь не слишком озабочена развитием искусственного интеллекта, уверенности в собственной готовности к изменениям ей не хватает.

Чаще респонденты оценивали свою подготовленность как умеренную. Так ответили 29% украинцев. Для сравнения, в Польше этот показатель составляет 34%, в Румынии - 31%.

При этом почти половина украинских респондентов - 48% - заявили, что ИИ пока никак не влияет на их профессиональные решения. Такая же доля зафиксирована в Румынии. Во Франции этот показатель составляет 47% , а в Германии и Польше - по 42%.

Какую профессию выбрали бы украинцы вместо нынешней

Если бы из-за развития искусственного интеллекта пришлось сменить работу, украинская молодежь чаще всего выбирала бы профессии, для которых нужны технические и цифровые навыки. Такой вариант назвали 29% опрошенных.

Еще 24% предпочли бы работу, где важны общение с людьми и социальные навыки.

В других странах молодежь чаще выбирала именно профессии, связанные с коммуникацией. Такое направление интересует 32% румын и немцев, 30% французов и 24% поляков.

Как OLX использует искусственный интеллект

В OLX Group отмечают, что инвестируют в развитие искусственного интеллекта с 2018 года. В компании считают, что ИИ должно помогать с рутинными задачами, тогда как важные решения должны оставаться за людьми.

К примеру, на платформе OLX Работа работает инструмент "Потенциальные кандидаты". Еженедельно он предлагает работодателям пять профилей соискателей, наиболее соответствующих опубликованным вакансиям.

"Украинская молодежь меньше сверстников из других стран беспокоится о том, что ИИ отберет у нее работу: пока ее больше волнуют геополитическая ситуация и рост цен. В то же время ИИ уже меняет рынок труда, поэтому важно, чтобы и молодые люди, и работодатели готовились к этим изменениям заранее", - отметила руководитель направления OLX Работа Марина Абдуллина.