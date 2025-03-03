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Почти 90 тысяч компаний. Стало известно, какой бизнес открывают украинцы в Польше

Польша, Понедельник 03 марта 2025 17:59
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Почти 90 тысяч компаний. Стало известно, какой бизнес открывают украинцы в Польше Какой бизнес ведут украинцы в Польше (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В течение последних трех лет украинцы в Польше зарегистрировали 77,7 тысячи ФЛП. Это 9% всех зарегистрированных предприятий за этот период. Также было основано 11,3 тысячи компаний с украинским капиталом.

РБК-Украина со ссылкой на релиз Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal рассказывает, какой бизнес чаще всего ведут украинцы в Польше.

Какой бизнес ведут украинцы в Польше

По данным Польского Экономического Института, самыми популярными сферами деятельности украинских компаний являются:

  • строительство - 23%;
  • информация и коммуникации - 18%;
  • другие услуги - 13% (в этом секторе 82% компаний предоставляют парикмахерские и косметические услуги).

В 2022-2024 годах количество украинских предприятий ежегодно росло в среднем на 34%.

"Рост количества украинских предприятий в Польше ярко иллюстрирует не только активность и адаптивность украинцев, но и структурные изменения на польском рынке труда. Многие украинцы, которые раньше работали по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес. Это не только ответ на ограничения рынка труда, но и способ эффективно использовать собственные навыки и опыт", - объясняет представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Польский бизнес в Украине

Для сравнения, по состоянию на февраль 2024 года, в украинском бизнес-пространстве было зарегистрировано всего 3 635 польских компаний. Это в 21 раз меньше, чем количество украинских ФЛП в Польше.

Основные сферы деятельности польских компаний в Украине:

  • сфера оптовой и розничной торговли - 31%;
  • перерабатывающая промышленность - 17%;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность - 8%;
  • административное и вспомогательное обслуживание - 7% предприятий.

Более половины польских компаний зарегистрированы в Львовской области и в Киеве.

Заинтересованность польских компаний в сотрудничестве с украинскими подрядчиками и предпринимателями растет, особенно в сферах строительства, логистики и промышленности. Но есть определенные сложности с бюрократией при регистрации бизнеса и поиске партнеров для устойчивого развития.

"Польский бизнес проявляет значительный интерес к открытию компаний в Украине, особенно в Подкарпатском воеводстве, граничащем с нашей границей. Наибольший потенциал для инвестиций наблюдается в сфере строительства, производства и HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе, - Ред.). В то же время фактор безопасности остается ключевым в процессе принятия решений", - добавляет Григоренко.

По его словам, Украина также заинтересована в привлечении польских предпринимателей. Поэтому уже сейчас государство должно создавать благоприятные условия для их деятельности, чтобы после войны европейский бизнес работал в Украине.

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Ранее мы писали о том, что Канада продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев. Для этого им нужно подать заявку до 31 марта 2026 года. Новое разрешение будет действовать для легального проживания и трудоустройства в течение 3 лет.

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