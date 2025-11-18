RU

Общество Образование Деньги Изменения

Зарплаты в Польше растут, но не равномерно: в каких отраслях зарабатывают больше всего

Как изменились зарплаты в Польше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в различных отраслях отличались.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Аналитического центра Gremi Personal на основе статистики GUS.

Быстрее всего растут высокотехнологичные и производственные отрасли

Больше всего зарплаты выросли у производителей:

  • компьютеров и электроники (+10,9%);
  • продуктов (+9,8%);
  • транспортного оборудования, включая военное (+9,2%);
  • в машиностроении (+9,1%);
  • производителей мебели (+8,9%).

"Рост зарплат в этих секторах происходит на фоне сокращения общей занятости, что свидетельствует: работодатели стремятся удержать ключевой персонал, даже за счет оптимизации штата", - поясняют в Gremi Personal.

Аналитики отмечают, что повышение зарплат происходит даже при постепенном сокращении занятости в промышленности, за исключением пищевого производства.

Секторы с большой долей украинских работников растут медленнее

Несколько ниже темпы роста зафиксированы в логистике (+7,8%), HoReCa (+7,8%), строительстве (+7,6%) и розничной торговле (+7,6%).

"Снижение зарплат в этих секторах в сентябре можно объяснить традиционным сезонным спадом продаж после летних пиков, что влияет на объем премий и надбавок, которые формируют значительную часть заработков. Кроме того, на рынок продолжает давить рост предложения рабочей силы", - поясняют аналитики Gremi Personal.

Особо отмечают логистику, где в сентябре зарплаты снизились на 1,2% по сравнению с августом, но средняя оплата осталась высокой - 9 029 злотых, почти на уровне машиностроения (9 195 злотых).

"Даже незначительный годовой рост в логистике на 5,3% в денежном эквиваленте означает повышение на 455 злотых, что соизмеримо с абсолютным ростом в секторах розничной торговли или HoReCa. Это продолжает привлекать в отрасль иностранных работников, среди которых много украинцев", - подчеркивают аналитики.

Польский рынок труда остается привлекательным для украинцев

Аналитики отмечают: украинцы могут рассчитывать на лучшие перспективы в секторах с высокой долей физического труда и меньшим требованием к квалификации, особенно в логистике, где рост занятости составил +4,7% за девять месяцев.

"В то же время в производстве и строительстве конкуренция усиливается, что сдерживает увеличение зарплат и повышает требования к опыту работников. Лучшие перспективы открываются для тех, кто готов переходить в производственные и технические специальности: здесь компании предлагают стабильность, высокие зарплаты и возможности для профессионального роста", - отмечают в Gremi Personal.

В целом сентябрьская динамика польского рынка труда свидетельствует: страна продолжает восстановление после замедления, но уровень зарплат зависит от способности бизнеса удерживать ключевых работников.

Читайте также о том, что в Польше зафиксировали случаи мошенничества, связанные с оформлением карт побыту CUKR для граждан Украины. Посредники предлагают помощь за деньги, хотя процедура должна быть бесплатной.

Ранее мы писали о том, что в Польше с ноября вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Согласно последней поправке к спецзакону, сужается круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.

