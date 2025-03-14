Зарплаты чиновников в Украине за год выросли более чем на четверть: где платят больше всего

В январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысяч гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в январе зарплата составляла 18,7 тысяч гривен. За год она выросла на 24,6%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в январе в центральных госорганах зарплату получали 21 707 человек.

Лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет - 76,0 тысяч гривен. В комитете работают 266 человек.

На втором месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции - 75,8 тысяч гривен. Численность сотрудников - 355 человек.

Далее идет Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 66,6 тысяч гривен (9 человек).

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку платят 66,3 тысяч гривен (223 человек).

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают 525 человек, средняя зарплата - 65,1 тысяч гривен.

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 106,9 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты среди 498 руководителей в таких ведомствах:

Государственная служба финансового мониторинга Украины - 423,5 тысяч гривен,

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 232,3 тысяч гривен,

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 230,9 тысяч гривен,

Государственная налоговая служба Украины - 211,9 тысяч гривен,

Государственное агентство развития туризма Украины - 202,6 тысяч гривен.

Зарплаты чиновников

Напомним, в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за 2024 год зарплата чиновников составила 54,4 тысяч гривен.

Верховная Рада 11 марта приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников.