Зарплата вырастет на 300%: в Украине запускают проектную аспирантуру с новым финансированием

В Украине введут новую экспериментальную модель подготовки докторов философии - проектную аспирантуру, в рамках которой диссертационные исследования будут выполняться как отдельные конкурсные научные проекты с полноценным финансированием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Проектная аспирантура предусматривает изменение самой логики подготовки PhD. Вместо формального обучения с ограниченными ресурсами соискатели будут выполнять отдельные научные проекты, которые:
Будет финансироваться не сам статус аспиранта, а конкретный PhD-проект с определенной сметой и требованиями к результатам.
Экспериментальный проект продлится два года с возможностью продления. Его пилотный масштаб - до 100 PhD-проектов и 100 аспирантов в области знаний "Естественные науки, математика и статистика". Такой объем должен позволить оценить эффективность модели перед возможным расширением на другие отрасли.
Участие в проекте является добровольным для высших учебных заведений и научных учреждений, отнесенных по государственной аттестации к группам А и Б.
Финансирование будет осуществляться по проектному принципу в пределах бюджетных средств и других разрешенных источников, в том числе международной помощи. Предусмотрено покрытие расходов на:
Ключевая новация - оплата труда PhD-соискателя вырастет на 300%. Предельный должностной оклад будут устанавливать в тройном размере оклада младшего научного сотрудника. Также возвращается оплата труда научных руководителей, что должно повысить качество сопровождения исследований.
Отбор будет происходить через Национальную электронную научно-информационную систему URIS. Заявки будут подавать совместно соискатель и научный руководитель.
Во время конкурса будут оценивать:
Приоритет будут предоставлять STEM-проектам, в частности тем, которые соответствуют Стратегии цифрового развития инноваций до 2030 года.
Прием заявок на участие в эксперименте планируют в марте 2026 года, а начало подготовки соискателей в проектной аспирантуре - в июле 2026 года.
После завершения эксперимента МОН подаст правительству отчет и предложения по изменениям в законодательство с учетом полученных результатов.
Ранее заместитель министра образования Николай Трофименко в интервью РБК-Украина рассказывал, что аспирантура перестала быть массовым способом избежания мобилизации. По его словам, в 2025 году на 70% уменьшилась доля мужчин старше 25 лет среди поступающих, а показатели вернулись к уровню, который был до полномасштабной войны.
РБК-Украина также рассказывало о планах МОН ввести с 2026 года единый проходной порог для поступления в аспирантуру. Абитуриентов будут допускать к конкурсу только при условии, что они наберут не менее 300 баллов суммарно по двум блокам ЕВЭ или минимум 150 баллов за собеседование по иностранному языку. Новые правила должны унифицировать требования и усилить отбор в аспирантуру.