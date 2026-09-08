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Высокая ставка может быть ловушкой: 69% иностранцев в Польше сталкиваются с непрозрачной оплатой

08:07 08.09.2026 Вт
4 мин
8 из 10 иностранных работников боятся проблем с ZUS и медицинским страхованием
aimg Василина Копытко
Высокая ставка может быть ловушкой: 69% иностранцев в Польше сталкиваются с непрозрачной оплатой Что иностранцам следует знать о работе в Польше (фото: Getty Images)
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Около 7 из 10 иностранных работников, устроились через агентства занятости в Польше, хотя бы раз сталкивались с непрозрачными схемами формирования зарплаты. Чаще всего речь идет о неожиданных отчислениях, "бонусах" вместо официальной ставки и непонятном расчете налогов и взносов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на результаты социологического исследования Аналитического центра Gremi Personal, проведенного среди 600 иностранных работников.

Почти 70% сталкивались с непрозрачными схемами

По данным опроса, 69% респондентов хотя бы раз лично сталкивались с непрозрачной практикой, связанной с формированием ставки или оформлением оплаты труда. Еще 57,8% имели опыт сразу двух и более таких практик.

Среди наиболее распространенных ситуаций работники называли:

  • высокую сумму netto без вразумительного объяснения brutto, ZUS, налогов и других удержаний;
  • более низкую официальную ставку с дополнительными или условными бонусами;
  • разногласия между обещанным количеством часов или ставкой и фактическими условиями;
  • неожиданные отчисления после начала работы;
  • специальные формы договора или статуса, которые использовали для обоснования более высокой суммы "на руки".

При этом опыт работы через разное количество агентств оказывает существенное влияние на вероятность столкнуться с такими практиками.

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Среди тех, кто работал только через одно агентство, о подобном опыте рассказали 44% опрошенных. Среди сотрудников, которые сотрудничали с двумя-четырьмя агентствами, показатель вырос до 74,5%, а среди тех, кто имел опыт работы через пять и более агентств, - до 88,9%.

Высокая зарплата все еще привлекает работников

Несмотря на риски, высокая ставка остается одним из главных факторов при выборе вакансии. 64,3% опрошенных оценили ее влияние на решение на 4-5 баллов из 5.

В то же время, опыт постепенно изменяет отношение к таким предложениям. 74,5% респондентов отметили, что со временем стали более осторожно воспринимать вакансии с заметно более высокой оплатой.

Особенно это заметно среди тех, кто работает в Польше три года или больше.

95,2% работников этой группы либо выбирают полностью прозрачную вакансию, либо готовы рассматривать высокую ставку только после того, как получат ее письменное объяснение и смогут проверить, как она формируется.

Кроме того, 63,8% опытных работников всегда или почти всегда проверяют агентство и условия работы перед тем, как согласиться на вакансию. Среди тех, кто работает в Польше менее трех лет, таких всего 28,9%.

Чего больше всего боятся иностранные работники

Осторожность работников связана не только с зарплатой. Респонденты также рассказали о рисках, которых опасаются из-за непрозрачного оформления работы.

Чаще всего они называли:

  • 79,5% - проблемы с ZUS и страхованием;
  • 77% - проблемы с легальностью работы и документами на пребывание;
  • 70% - налоговые проблемы;
  • 69,8% - проверки контролирующих органов, в частности PIP, ZUS, KAS или Straż Graniczna.

Еще 44,5% опрошенных слышали в своем окружении истории о решении о возвращении, запрете повторного въезда или случаях, которые сами работники называли "депортацией".

Работники все чаще проверяют работодателей

Аналитики Gremi Personal считают, что для агентств занятости это означает изменение подхода к конкуренции работников.

"Попытка переманивать работников только более высокой ставкой постепенно теряет эффективность. Если разница в оплате не имеет понятного письменного объяснения, самая высокая ставка начинает восприниматься как возможный сигнал риска", - отмечают в Gremi Personal.

По их словам, опытные кандидаты все чаще проверяют не только цифру в объявлении, но и агентство, договор, ZUS, содержание и документы.

Таким образом, конкурентным преимуществом для агентств становится не максимальная сумма в объявлении, а возможность доказать, что заявленная зарплата реальна, прозрачна и не создаст работнику проблем в будущем.

Как проводили исследования

Исследование "Ставки, схемы оформления и страх последствий" провел Аналитический центр Gremi Personal среди 600 иностранных работников в возрасте от 18 лет, которые работают или последние три года работали в Польше через агентства занятости или посредников.

В опросе приняли участие граждане Украины, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Колумбии, Индии, Филиппин, Непала и Узбекистана.

Исследование проводилось методом CAWI по стандартизированной анкете из 27 вопросов. Выборка формировалась с применением квот по гражданству и опыту работы через агентство.

Опрос длился с 5 по 18 августа 2026 года.

Для простой случайной выборки такого объема максимальная теоретическая погрешность составляла бы около ±4 процентных пункта при доверительной вероятности 95%. В то же время из-за квотного характера выборки этот показатель является лишь статистическим ориентиром.

Читайте также о том, что в феврале 2026 года средняя зарплата в Польше составляла 9 966 злотых брутто. В то же время, половина работников зарабатывала не более 7 690 злотых. Больше тогда платили в добывающей и цифровой сферах, а в небольших компаниях зарплаты значительно ниже.

Ранее мы писали о том, что с 8 июля 2026 года в Польше начали усиленно проверять трудовые контракты иностранцев. При выявлении случаев, когда работник действительно находится в штате компании, инспекции могут переводить их на официальные трудовые договоры.

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