LinkedIn для поиска работы. Как найти вакансию мечты в соцсетях: простые советы

LinkedIn - это социальная сеть, специально созданная для поиска работы и кандидатов на должность. Однако это вовсе не означает, что как только вы зарегистрируетесь, на вас посыпятся предложения. Тогда как здесь найти работу?

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала карьерная консультантка Наталья Поставная .

Как найти работу в LinkedIn: советы

Наталья советует разделять LinkedIn и другие социальные сети, поскольку в нем вы можете освещать свой профессиональный опыт, карьерные достижения, общаться с рекрутерами и кандидатами.

"Обратиться с предложением о работе или откликнуться на вакансию лучше в LinkedIn, чем в Facebook или Instagram", - говорит эксперт.

Для поиска работы в LinkedIn нужно соответственно оформить свою страницу. Главное правило - заполните ее полностью. Разместите информацию о себе во всех строчках, которые предлагает сеть.

Для этого случая можно воспользоваться своим резюме.

"Обычно когда человек идет в LinkedIn, у него уже есть созданное резюме. Поэтому для своей страницы что-то можно взять оттуда. Фактически страница в LinkedIn такая же, как и ваше резюме", - делится Наталья.

В шапке профиля напишите должность, на которую вы претендуете, но не нужно указывать компанию, где работаете сейчас.

Обязательно добавьте информацию о себе. Этот блок можно скопировать из вашего резюме и вставить. Так же расскажите о своем опыте работы, образовании и навыках.

Если у вас есть дополнительное образование (курсы, тренинги и т. д.), расскажите об этом. К тому же, если у вас есть опыт волонтерской деятельности, можете об этом отдельно написать, но это уже не обязательно.

Пример заполненной страницы в LinkedIn (фото: juliafesenko.com)

Раздел о владении иностранными языками также важен. Поэтому здесь следует описать свои знания, умения и опыт использования.

Основная фотография играет не менее важную роль. Вот какие правила следует соблюдать при выборе:

в первую очередь ставьте именно ваше фото. Это нужно не только для того, чтобы вас увидели работодатели. Если LinkedIn вас заблокирует, а это возможно, вы сможете восстановить свою страницу благодаря фото.

сделайте снимок светлым, открытым, улыбайтесь на нем. Такая картинка более привлекательна.

фото должно быть четким, без других людей или животных

стиль одежды - деловой, чтобы не отвлекать зрителя

Вы также можете добавить обложку. Сделайте ее такой, чтобы она описывала род вашей деятельности. На картинке можно также оставить ваши контактные данные.

Создать обложку можно легко через веб-версию приложения Canva. При необходимости обратитесь за помощью к дизайнеру.

Нужно ли активно вести страницу

Пользователи LinkedIn часто создают разный контент, пишут посты и т. д. Это не обязательно делать, если вы не хотите развивать личный бренд, появляться в ленте рекрутеров.

Если же, наоборот, придется постараться. Расскажите новую информацию, которую узнали или изучили; делитесь секретами своей работы; начинайте дискуссии; создавайте подборки полезных книг, курсов и т. д. Словом, все, что касается вашего карьерного развития.

Экспериментируйте по темам и сможете увидеть, что интересно другим.

В контексте личного бренда есть еще один немаловажный момент.

"Деятельность, которую вы ведете в LinkedIn, отражается. Все лайки, репосты. То есть если я в Facebook полайкаю какие-то посты, это увидят не все. А в LinkedIn кто-то зайдет на мой профиль и увидит мои комментарии, лайки и т. д.", - объясняет Наталья.

По ее словам, на это могут обратить внимание работодатели, но не всегда.