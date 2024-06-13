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Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий

Украина, Четверг 13 июня 2024 12:30
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Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий Какие сферы работы наиболее популярны в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Вторжение России негативно повлияло на украинский рынок труда, но, несмотря на это, некоторые сферы все равно остаются самыми популярными среди соискателей работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда за май сайта по поиску работы Work.ua.

В каких сферах больше всего вакансий

В преддверии лета все остальные отрасли по количеству вакансий опередила категория "Сфера обслуживания" - 21 092. В других областях динамика такая:

  • "Рабочие специальности, производство" - 19 271 вакансия
  • "Продажа, закупка" - 14 179 вакансий
  • "Розничная торговля" - 13 628 вакансий
  • "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 11 903 вакансии
  • "Логистика, склад, ВЭД" - 11 297 вакансий
  • "Администрация, руководство среднего звена" - 9 767 вакансий
  • "Транспорт, автобизнес" - 9 169 вакансий
  • "Медицина, фармацевтика" - 7 775 вакансий
  • "Бухгалтерия, аудит" - 7 710 вакансий

Лидером по приросту вакансий стала категория "Охрана, безопасность" благодаря вакансиям в Силах обороны.

Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий

По данным аналитиков, значительный прирост вакансий в мае был в категории "Управление персоналом, HR". Обычно летний сезон низкий для поиска кандидатов, но дефицит кадров заставляет компании не останавливать рекрутинг.

Традиционное для летнего сезона увеличение количества вакансий в категориях "Сфера обслуживания", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Строительство, архитектура".

Исследование также показывает, что дефицит кадров и кандидатов на рынке труда толкает работодателей к гибкости и широте представлений о рынке труда. Поэтому чаще стали предлагать работу ветеранам (+14%), людям с инвалидностью (+11%), пенсионерам (+19%).

Количество удаленных вакансий и предложений работы, где требуют знания английского языка, в мае практически не изменилось.

Количество вакансий в регионах

В мае самый большой прирост вакансий был в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.

В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях работы стало больше всего на 1%. Во Львовской области количество вакансий сократилось менее чем на 1%.

Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили сайт по поиску вакансий в армии.

Читайте также, в какой сфере в Украине можно больше всего зарабатывать.

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