Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий

Вторжение России негативно повлияло на украинский рынок труда, но, несмотря на это, некоторые сферы все равно остаются самыми популярными среди соискателей работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда за май сайта по поиску работы Work.ua.

В каких сферах больше всего вакансий

В преддверии лета все остальные отрасли по количеству вакансий опередила категория "Сфера обслуживания" - 21 092. В других областях динамика такая:

"Рабочие специальности, производство" - 19 271 вакансия

"Продажа, закупка" - 14 179 вакансий

"Розничная торговля" - 13 628 вакансий

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 11 903 вакансии

"Логистика, склад, ВЭД" - 11 297 вакансий

"Администрация, руководство среднего звена" - 9 767 вакансий

"Транспорт, автобизнес" - 9 169 вакансий

"Медицина, фармацевтика" - 7 775 вакансий

"Бухгалтерия, аудит" - 7 710 вакансий

Лидером по приросту вакансий стала категория "Охрана, безопасность" благодаря вакансиям в Силах обороны.

По данным аналитиков, значительный прирост вакансий в мае был в категории "Управление персоналом, HR". Обычно летний сезон низкий для поиска кандидатов, но дефицит кадров заставляет компании не останавливать рекрутинг.

Традиционное для летнего сезона увеличение количества вакансий в категориях "Сфера обслуживания", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Строительство, архитектура".

Исследование также показывает, что дефицит кадров и кандидатов на рынке труда толкает работодателей к гибкости и широте представлений о рынке труда. Поэтому чаще стали предлагать работу ветеранам (+14%), людям с инвалидностью (+11%), пенсионерам (+19%).

Количество удаленных вакансий и предложений работы, где требуют знания английского языка, в мае практически не изменилось.

Количество вакансий в регионах

В мае самый большой прирост вакансий был в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.

В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях работы стало больше всего на 1%. Во Львовской области количество вакансий сократилось менее чем на 1%.