Где искать работу в Украине: вот какие отрасли с большим количеством вакансий
Вторжение России негативно повлияло на украинский рынок труда, но, несмотря на это, некоторые сферы все равно остаются самыми популярными среди соискателей работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда за май сайта по поиску работы Work.ua.
В каких сферах больше всего вакансий
В преддверии лета все остальные отрасли по количеству вакансий опередила категория "Сфера обслуживания" - 21 092. В других областях динамика такая:
- "Рабочие специальности, производство" - 19 271 вакансия
- "Продажа, закупка" - 14 179 вакансий
- "Розничная торговля" - 13 628 вакансий
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 11 903 вакансии
- "Логистика, склад, ВЭД" - 11 297 вакансий
- "Администрация, руководство среднего звена" - 9 767 вакансий
- "Транспорт, автобизнес" - 9 169 вакансий
- "Медицина, фармацевтика" - 7 775 вакансий
- "Бухгалтерия, аудит" - 7 710 вакансий
Лидером по приросту вакансий стала категория "Охрана, безопасность" благодаря вакансиям в Силах обороны.
По данным аналитиков, значительный прирост вакансий в мае был в категории "Управление персоналом, HR". Обычно летний сезон низкий для поиска кандидатов, но дефицит кадров заставляет компании не останавливать рекрутинг.
Традиционное для летнего сезона увеличение количества вакансий в категориях "Сфера обслуживания", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Строительство, архитектура".
Исследование также показывает, что дефицит кадров и кандидатов на рынке труда толкает работодателей к гибкости и широте представлений о рынке труда. Поэтому чаще стали предлагать работу ветеранам (+14%), людям с инвалидностью (+11%), пенсионерам (+19%).
Количество удаленных вакансий и предложений работы, где требуют знания английского языка, в мае практически не изменилось.
Количество вакансий в регионах
В мае самый большой прирост вакансий был в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях работы стало больше всего на 1%. Во Львовской области количество вакансий сократилось менее чем на 1%.
Ранее мы сообщали, что в Украине запустили сайт по поиску вакансий в армии.
Читайте также, в какой сфере в Украине можно больше всего зарабатывать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.