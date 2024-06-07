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Зарабатывала на уклонистах до 100 тысяч долларов в месяц. СБУ накрыла "бизнес" экс-депутата

Фото: СБУ накрыла "бизнес" экс-депутата в Киеве, которая на уклонистах зарабатывала до 100 тысяч долларов (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

СБУ задержала в Киеве бывшую народную депутатку. Она вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на ухилянтах до 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет об Ирине Сысоенко.

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К сделке причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины", - говорится в сообщении.

Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

"По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" почти в 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора - заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков во Львовской области", - отметили в СБУ.

 

Также к схеме были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

"Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности", - раскрыли детали в ведомстве.

Задержания

В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник с Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Схемы уклонения от мобилизации в Украине

После введения военного положения и мобилизации в Украине, стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных за границу. Наиболее популярной схемой среди уклонистов остается вариант с рекой Тиса.

После обновления законопроекта о мобилизации, "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Ранее стоимость составляла около 4-5 тысяч долларов, но сегодня цена может достигать и 20 тысяч долларов.

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