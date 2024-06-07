Заробляла на ухилянтах до 100 тисяч доларів на місяць. СБУ накрила "бізнес" екс-депутата

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Ірину Сисоєнко.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

"Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини", - йдеться у повідомленні.

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

"За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки - завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині", - зазначили в СБУ.

Також до схеми були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації.

"Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності", - розкрили деталі у відомстві.

Затримання

У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.