Выезд мужчин из Украины. Кому можно и что для этого надо: ответы на главные вопросы

Из-за мобилизации и военного положения в Украине действует запрет на выезд отдельных категорий. Однако время от времени этот перечень уточняется и дополняется.

РБК-Украина напоминает, кому из мужчин разрешен выезд за границу и что для этого нужно.

Отметим, категории военнообязанных, которым разрешается покидать Украину, определены постановлением Кабинета министров №57. Как и перечень оснований для этого. Естественно, правила не распространяются на тех, кто не является военнообязанным.

Запрет на выезд не касается:

мужчин до 18 лет и после 60 лет

мужчин от 18 до 60 лет со статусом лица с инвалидностью (при наличии подтверждающих документов)

мужчин от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей (при наличии отметки в паспорте)

Что касается остальных, то категории для выезда можно разделить на несколько видов: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессии и чиновники.

По состоянию здоровья

В данном случае для выезда за границу нужны документы, которые подтверждают инвалидность, получение социальных выплат, снятие или исключение с воинского учета.

Пересечь границу разрешается:

лицам с инвалидностью (независимо от группы). Для выезда нужно иметь справку формы № 157-1/о, удостоверение, пенсионное удостоверение или документ о назначении соцпомощи, справку о получении льгот

лицам, которые нуждаются в постоянном уходе или проживают в учреждениях, которые предоставляют услуги стационарного или паллиативного ухода

пострадавшим в связи с агрессией РФ военным (на лечение). Также его может сопровождать один родственник первой линии родства с документами, подтверждающими разрешение на выезд

снятым или исключенным с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии из-за временной непригодности к службе (при наличии подтверждающих документов от ТЦК)

По семейным обстоятельствам

При наличии подтверждающих документов из Украины могут выехать:

многодетные отцы (трое и более несовершеннолетних детей)

отцы с ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет

отцы-одиночки с детьми до 18 лет

опекуны и усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью

отцы совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными. Если опекун не назначен, разрешен выезд сопровождающему первой или второй степени родства

мужчины, которые осуществляют постоянный уход за человеком с инвалидностью I или II группы и сопровождают их для выезда за границу

Также разрешается выезд мужчин, которые содержат своих родителей или родителей жены, нуждающихся в постоянном уходе, что подтверждается необходимыми документами.

Если один из родителей или супруга имеет инвалидность I или II группы, нужно подтверждение родственных связей, инвалидности и обеспечения постоянного ухода.

Отметим, на прошлой неделе разрешили выезд мужчинам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести, будучи задействованными в АТО или обороне Украины во время полномасштабной агрессии России.

До этого им лишь предоставлялась отсрочка от мобилизации.

Чиновники и государственные служащие

Этим категориям разрешается выезжать в рабочую командировку. И, соответственно, нужны подтверждающие документы.

Порядок распространяется на широкий перечень - от министров и их заместителей до представителей Верховной рады и Офиса президента; от руководителей Нацбанка и силовых структур до судей, прокуроров и представителей местных органов власти.

В же время отцам-одиночкам разрешается выезжать для встречи с детьми.

Также можно выехать из страны на лечение или если умер близкий родственник за границей. В последнем случае глава Госпогранслужбы принимает отдельное решение.

По профессии

За границу могут выезжать члены экипажей кораблей (если направляются на работу на морских судах и судах внутреннего плавания), авиационный персонал (в командировки или на обучение), водители транспортных компаний с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров.

Кроме того, разрешается выезд работникам учреждений, которые предоставляют услуги по уходу за людьми с инвалидностью и другими категориями, которые нуждаются в уходе. При этом необходимо стоять на воинском учете.

Также покинуть Украину могут и военнослужащие в отпуске, если есть разрешение от воинской части.

При наличии подтверждающих документов страну могут на некоторое время покидать спортсмены и тренеры (для участия в соревнованиях и тренировочных сборах), артисты (для сбора средств и представления Украины на международной арене), а также водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Контроль на границе усилят. Подключат ТЦК

На днях стало известно, что контроль будет усилен. В частности, пограничники будут получать необходимую информацию из реестра военнообязанных, чтобы не допустить выезд по поддельным документам территориальных центров комплектования (ТЦК).

При этом не всем мужчинам обязательно нудно обращаться в военкоматы. Например, при выезде по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья достаточно подтверждения состава семьи или инвалидности.

Нововведения затронут тех, кто признан непригодным к службе и исключен с воинского учета. Поскольку участились случаи подделки соответствующих документов.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал РБК-Украина, что налаживается информационный обмен между базами данных Госпогранслужбы и Единого государственного реестра призывников и военнообязанных.

На сегодня разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот.

"И когда все условия будут выполнены, в частности, в техническом обеспечении, тогда это может заработать. Такая работа ведется, чтобы сделать невозможным использование подделок и снизить другие риски при пересечении границ", - отметил Демченко.

Такая проверка будет проводиться в отношении каждого конкретного человека с документами от ТЦК. Он также добавил, что всего с февраля 2022 года в пунктах пропусках выявили более 6100 людей с фальшивыми документами, якобы выданными военкоматами.