"Заработали" 1 млн долларов на уклонистах: в Киевской области задержали начальников двух ТЦК

СБУ задержала глав двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении на более чем в 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации источников РБК-Украина, "бизнесом" на уклонистах занимались начальники ТЦК Бучанского и Бориспольского районов. Первого зовут Выкочко Леонид, а второго - Сергей Русин. Во время обысков СБУ нашла в домах взяточников более 1,2 млн долларов. Деньги они прятали под землей и за обшивкой стен. Кроме того, у фигурантов был целый арсенал оружия.

Как сообщают в СБУ, их сообщник - гражданин страны Южного Кавказа. Следователи установили, что фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие в избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения ВВК.

Как отметили в СБУ, для реализации схемы чиновники военкоматов использовали личные связи среди представителей ВВК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме. Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу.

Для поиска уклонистов и передачи денег чиновники ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца. Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда тот получал 50 тысяч долларов от новых "клиентов". После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.

Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается. Правоохранители объявили задержанным о подозрении по двум статьям УК:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.