"Заробили" 1 млн доларів на ухилянтах: у Київській області затримали начальників двох ТЦК

СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За інформацією джерел РБК-Україна, "бізнесом" на ухилянтах займалися начальники ТЦК Бучанського та Бориспільського районів. Першого звати Викочко Леонід, а другого - Сергій Русін. Під час обшуків СБУ знайшла у будинках хабарників понад 1,2 млн доларів. Гроші вони ховали під землею та за обшивкою стін. Крім того, фігуранти мали цілий арсенал зброї.

Як повідомляють в СБУ, їхній спільник - громадянин країни Південного Кавказу. Слідчі встановили, що фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тисяч доларів з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження ВЛК.

Як зазначили в СБУ, для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.

Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли той одержував 50 тисяч доларів від нових "клієнтів". Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється. Наразі правоохоронці оголосили затриманим про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ затримала у Київській області начальників двох ТЦК (ssu.gov.ua)

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