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Заривна рассказала, что в ОП делают для возвращения детей, похищенных Россией

Фото: Дарья Заривна (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Команда Офиса президента Украины прилагает большие усилия, чтобы разыскать и вернуть украинских детей. Процесс сложный, потому что Россия делает все, чтобы навсегда оставить похищенных детей у себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Дарию Заривну в Telegram.

По ее словам, цифра в 700 тысяч депортированных детей, о которой говорят россияне, не подтверждается никакими данными. Россияне скрывают информацию о детях и не предоставляют ее ни одной международной организации или стране.

"Существует целая система похищения наших детей. Россияне убивали родителей и таких детей принудительно усыновляли граждане России; детей насильственно изымали прямо из семьи или родители были отделены от детей во время фильтрации. Также детей забирали из детских учреждений или отправляли из семей на " отдых", - сообщила Заривна.

Работа по поиску детей продолжается. Именно поэтому в этот процесс привлекают разных деятелей, правозащитников, руководителей церквей, влиятельных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса.

"Кроме этого, мы создаем Международную рабочую группу, цель которой упорно идти к результату. Среди задач - полностью прекратить передачу или насильственную депортацию украинских детей. И в конце концов - найти всех и вернуть в Украину. А на будущее - создать реальные международные механизмы, чтобы не допускать повторения подобных массовых преступлений. Потому что сегодня таких механизмов не существует. И, конечно же, Россия будет отвечать за геноцид украинцев. Потому похищение детей - это один из примеров этого геноцида", - подытожила советник главы ОП.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, сколько детей россияне депортировали из Украины.

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