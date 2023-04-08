UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зарівна розповіла, що в ОП роблять для повернення дітей, викрадених Росією

Фото: Дарія Зарівна (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Команда Офісу президента України докладає великих зусиль аби розшукати та повернути українських дітей. Процес складний, бо Росія робить все, щоб назавжди залишити викрадених дітей у себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Дарію Зарівну в Telegram.

За її словами, цифра в 700 тисяч депортованих дітей, про яку кажуть росіяни, не підтверджується жодними даними. Росіяни приховують інформацію про дітей і не надають її жодній міжнародній організації чи країні.

"Існує ціла система викрадення наших дітей. Росіяни вбивали батьків і таких дітей примусово всиновлювали громадяни Росії; дітей насильно вилучали прямо з сім'ї або ж батьки були відокремлені від дітей під час фільтрації. Також дітей забирали із дитячих закладів чи відправляли з родин на "відпочинок", - повідомила Зарівна.

Робота з пошуку дітей постійно триває. Саме тому до цього процесу залучають різних діячів, правозахисників, керівників церков, впливових бізнесменів та зірок шоу-бізнесу.

"Окрім цього, ми створюємо Міжнародну робочу групу, яка має на меті вперто йти до результату. Серед задач - повністю припинити передачу чи насильницьку депортацію українських дітей. І зрештою - знайти усіх та повернути в Україну. А на майбутнє - створити реальні міжнародні механізми, аби не допускати повторення подібних масових злочинів. Бо сьогодні таких механізмів не існує. І, звісно ж, Росія відповідатиме за геноцид українців. Бо викрадення дітей - це один з прикладів цього геноциду", - підсумувала радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, скільки дітей росіяни депортували з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентадітиВторгнення Росії до України