Зарівна розповіла, що в ОП роблять для повернення дітей, викрадених Росією

За її словами, цифра в 700 тисяч депортованих дітей, про яку кажуть росіяни, не підтверджується жодними даними. Росіяни приховують інформацію про дітей і не надають її жодній міжнародній організації чи країні.

"Існує ціла система викрадення наших дітей. Росіяни вбивали батьків і таких дітей примусово всиновлювали громадяни Росії; дітей насильно вилучали прямо з сім'ї або ж батьки були відокремлені від дітей під час фільтрації. Також дітей забирали із дитячих закладів чи відправляли з родин на "відпочинок", - повідомила Зарівна.

Робота з пошуку дітей постійно триває. Саме тому до цього процесу залучають різних діячів, правозахисників, керівників церков, впливових бізнесменів та зірок шоу-бізнесу.

"Окрім цього, ми створюємо Міжнародну робочу групу, яка має на меті вперто йти до результату. Серед задач - повністю припинити передачу чи насильницьку депортацію українських дітей. І зрештою - знайти усіх та повернути в Україну. А на майбутнє - створити реальні міжнародні механізми, аби не допускати повторення подібних масових злочинів. Бо сьогодні таких механізмів не існує. І, звісно ж, Росія відповідатиме за геноцид українців. Бо викрадення дітей - це один з прикладів цього геноциду", - підсумувала радник голови ОП.