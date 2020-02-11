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У Грузії після сходження лавини в горах зник українець

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 15:23
У Грузії після сходження лавини в горах зник українець
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Українці шукають другий день

У Грузії в результаті сходження лавини в горах в Местийском муніципалітеті пропав український турист. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Повідомляється, що напередодні в районі вершини гори Тетнульді стався схід двох лавин. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України. Рятувальникам вдалося надати допомогу громадянам Чехії, місце знаходження українця на даний момент невідомо.

"Пошуки почалися після того, як напередодні український турист не повернувся в готель в селищі Местіа. Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульді", - відзначили в Службі з управління надзвичайними ситуаціями республіки.

Пошуки українця здійснюються рятувальниками, а також місцевими добровольцями.

Нагадаємо, 4 лютого на сході Туреччині відбулося сходження лавини на автомобільну дорогу. В результаті загинуло 41 людина. Близько 50 людей отримали пошкодження.

Також РБК-Україна писало, що в США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії стався сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

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