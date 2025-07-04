Не сейчас. РБК-Украина узнало, когда проходил обыск у экс-министра обороны Резникова
У бывшего министра обороны Алексея Резникова действительно проводились обыски. Однако это происходило не сегодня, а в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Согласно информации РБК-Украина, обыск у Алексея Резникова проводился ранее, а не сейчас. По словам источника, он был в прошлом месяце.
"Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", - уточнил источник издания.
Что предшествовало
Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. СМИ заявляли, что у Резникова якобы "нашли левый телефон и еще что-то".
Кто такой Резников
С 2021 по 2023 годы Алексей Резников занимал должность Министра обороны Украины. В сентябре 2023 года Верховная Рада поддержала его отставку. Увольнение произошло после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.
Тогда Резников предложил пари нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.
Пари не заключили, но об отставке Резникова начали говорить еще громче.
3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны и планах по увольнению Резникова. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.
Кроме того, сообщалось, что после увольнения с должности министра Резникова могут назначить послом в Британии. Впрочем, эту информацию пока не комментировал ни президент, ни сам Резников.
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