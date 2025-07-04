Не зараз. РБК-Україна дізналось, коли проходив обшук у екс-міністра оборони Резнікова

У колишнього міністра оборони Олексія Резнікова дійсно проводились обшуки. Однак це відбувалось не сьогодні, а у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією РБК-Україна, обшук у Олексія Резнікова проводився раніше, а не зараз. За словами джерела, він був минулого місяця.

"Ніяких документів не знаходили і не вилучали. І "лівих телефонів" теж", - уточнило джерело видання.

Що передувало

Сьогодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. ЗМІ заявляли, що у Резнікова нібито "знайшли лівий телефон і ще щось".

Хто такий Резніков

З 2021 по 2023 роки Олексій Резніков обіймав посаду Міністра оборони України. У вересні 2023 року Верховна Рада підтримала його відставку. Звільнення відбулося після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Тоді Резніков запропонував парі нардепу та журналісту через скандал із закупівлею курток для військових Міноборони. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.