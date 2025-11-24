"Сейчас мы находимся в критическом моменте", - Зеленский о мирном плане США

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем", - сказал Зеленский.

Президент отметил угрозу, которую создает Россия, пытаясь юридически оформить свои требования к территориальной целостности Украины и суверенитету, распространяя этот подход на весь мир.

"Есть много шума в СМИ, много политического давления, и еще больше ответственности лежит в решении, которое Путин (российский диктатор - ред.) хочет навязать - юридическом оформлении того, чего он хочет: чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был выполнен", - подчеркнул президент.

"Это основная проблема. Мы все понимаем, что это означает. Он хочет этого не только от Украины - он хочет этого от всего мира. И это чрезвычайно опасно", - добавил он.

Зеленский также сообщил, что в рамках координации с США Украина делает шаги для освобождения всех пленных и возвращения похищенных детей.

В то же время он призвал партнеров искать компромиссы, которые будут усиливать позиции Украины, а не ослаблять ее.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего с США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы и в дальнейшем будем объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само по себе", - отметил он.

Президент призвал парламенты мира поддерживать Украину и удерживать давление на Россию, в частности через замораживание российских активов, и подчеркнул важность ответственности за военные преступления.

"Решение о замораживании российских активов является важным. Прошу поддержать это решение. И продолжайте поддерживать давление на Россию, ведь она ежедневно убивает людей. Оккупированные территории остаются оккупированными. Это означает, что Россия продолжает быть государством-агрессором", - сказал Зеленский.