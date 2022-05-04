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Запрацювала митна е-декларація для гуманітарки: як скористатися

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Україна, Середа 04 травня 2022 18:49
Запрацювала митна е-декларація для гуманітарки: як скористатися Фото: ДМСУ (Сергій Ткаченко)
Автор: Євгеній Прокопенко

Відсьогодні запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів. Як це працює розповіли в ОП України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

З будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.

Після отримання декларації, будь ласка, відрукуйте її та підпишіть. Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону.

Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби.

Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.Запрацювала митна е-декларація для гуманітарки: як скористатися

Нагадаємо, у Державній митній службі розповіли, як працює митниця в умовах війни та яку співпрацю було налагоджено з європейськими партнерами.

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