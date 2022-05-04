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Заработала таможенная е-декларация для гуманитарки: как воспользоваться

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 18:49
Заработала таможенная е-декларация для гуманитарки: как воспользоваться Фото: ГТСУ (Сергей Ткаченко)
Автор: Евгений Прокопенко

С сегодняшнего дня заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов. Как это работает рассказали в ОП Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Из любой страны мира вы можете заполнить заранее таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларанту на электронную почту.

После получения декларации, пожалуйста, отпечатайте ее и подпишите. Распечатанную и подписанную декларацию передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы.

Если вы гражданин Украины и пользуетесь электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Единое окно Гостаможслужбы.

Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.Заработала таможенная е-декларация для гуманитарки: как воспользоваться

Напомним, в Государственной таможенной службе рассказали как работает таможня в условиях войны и сотрудничество было налажено с европейскими партнерами.

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