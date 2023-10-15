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Ikea, H&M и Zara. МИД работает над возвращением брендов в Украину

Гостомель, Воскресенье 15 октября 2023 10:28
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Ikea, H&M и Zara. МИД работает над возвращением брендов в Украину Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Известные мировые бренды, которые закрыли магазины в Украине после начала российского вторжения, могут вернуться. Речь идет об Ikea, H&M и Zara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Натальи Мосейчук.

Кулеба рассказал, что известный фастфуд McDonald's вернулся в Украину после того, как он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за не порядок? Что это за отношение такое к нам". И так оно начало к нам понемногу возвращаться", - сказал он.

При этом Кулеба подчеркнул, что МИД работает и над возвращением других мировых брендов в Украину.

"Мы работали над Ikea, H&M, Zara, все эти бренды базовые, которые должны быть... Да, я считаю, что чем больше здесь (в Украине, - ред.) будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять ", - добавил министр.

H&M возвращается в Украину

Напомним, ранее шведский бренд одежды H&M намекнул, что вернется в Украину после почти полуторагодовалой паузы. Ожидается, что магазины возобновят работу уже осенью 2023 года.

Из России H&M вышел еще в 2022 году, а еще пожертвовал на нужды Украины 1,5 млн евро. Также H&M больше недоступен и в Беларуси.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба IKEA McDonald's Zara H&M
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