Владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России, - FT

Компания Inditex, которая владеет магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, в России обязали каждую западную компанию , которая продает или передает свой бизнес в РФ, получить разрешение российской комиссии по иностранным инвестициям. Inditex получила такое согласие в конце марта и продает свою бизнес компании из ОАЭ.

По информации источников FT, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.

Стоит заметить, что Inditex приостановила деятельность в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.