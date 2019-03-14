Заплутали слід: як силовики переводять стрілки у справі про корупцію в "Укроборонпромі"

НАБУ под ударом

Журналисты проекта "Наші гроші" в последней серии своего расследования рассказали о том, какую роль в коррупционных схемах украинской "оборонки" играли различные правоохранительные структуры, в том числе НАБУ. Как выяснили журналисты, группа молодых бизнесменов, в которую входили сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский, а также его партнеры Виталий Жуков и Андрей Рогоза, добилась от НАБУ исключения компании "Оптимумспецдеталь" из "черного списка" контрагентов "Укроборонпрома". В сюжете "Наших грошей" фигурировало соответствующее письмо с подписью замглавы антикоррбюро Гизо Углавы. Одним из посредников в этой истории был внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, в чем он ранее сам признался в интервью Bihus.info.

На этой неделе НАБУ опубликовало комментарий с опровержением всех обвинений в свой адрес. В ведомстве заявили, что не прекращали расследовать деятельность "Оптимумспецдетали". В Бюро также утверждают, что в принципе не могут выдавать справки о фиктивности предприятий.

Задать накопившиеся к директору НАБУ Артему Сытнику вопросы депутаты собирались в среду на заседании антикоррупционного комитета. Туда же пригласили и главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Но вместо комитета они оба оказались в здании через дорогу – под куполом Верховной рады, где на то же время было назначено заседание временной следственной комиссии (ВСК) по хищениям в оборонном секторе. Для прибывших на комитет депутатов это стало сюрпризом. Накануне члены комитета рассказывали РБК-Украина, что намеревались "очень жестко расспросить" Сытника о последних скандальных событиях.

В итоге большинством голосов комитет решил идти в здание парламента на заседание комиссии. "Это попытка "слить" всю эту историю, передать ее в ВСК, которая полностью подконтрольна БПП", – сказал РБК-Украина один из членов антикоррупционного комитета.

В поисках крайнего

В понедельник "Наші гроші" опубликовали очередную порцию переписок фигурантов коррупционного скандала. В них зафиксированы переговоры о закрытии уголовных производств в отношении компаний, через которые на оборонные предприятия поставлялись контрабандные, а иногда и украденные у этих же заводов, детали для боевой техники.

По мнению расследователей, участие в схеме Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы (ГФС) в принципе было ожидаемо, но, возможная причастность детективов и руководства НАБУ для многих стала неприятным сюрпризом. В особенности, для антикоррупционных активистов, борющихся за независимость этого органа. На этом контрасте попытались сыграть провластные политтехнологи и лидеры мнений, которые после выхода последней части расследования начали разгонять по соцсетям и в телевизионных эфирах два основных месседжа: о том, что НАБУ "слило" дело о коррупции в "Укроборонпроме" и о том, что причастность президента к схеме так и не доказана.

В такой же тональности в среду проходило заседание ВСК, куда прибыли почти все руководители силовой вертикали. Например, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, возглавляющий временную следственную комиссию, не единожды напоминал, что воровство в армии начало процветать в те времена, когда Министерство обороны возглавлял Анатолий Гриценко. К слову, изначально комиссия создавалась для проведения расследования фактов хищения в ВСУ в период с 2004 по 2017 год. Но после выхода материалов о коррупции в госконцерне комиссии делегировали полномочия разобраться и в этом скандале.

"Хочу поблагодарить журналистов, которые сегодня присутствуют. Благодаря вам наконец-то обращено внимание на те безумные хищения в армии, которые начинались во времена Гриценко, Саламатина, Лебедева, Тимошенко, Януковича, которые привели к тому, что мы были полностью обескровлены к весне 2014 года", – не упустил возможность уколоть как минимум двоих оппонентов Порошенко в президентской гонке глава фракции БПП Артур Герасимов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, присутствующий на заседании комиссии, сообщил, что экспертиза показала несоответствие некоторых фрагментов переписки фигурантов журналистского расследования тем материалам, которыми располагает следствие. По словам Луценко, эта информация была изъята специалистами МВД с мобильных телефонов фактического руководителя компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

"Мы установили, что "слив" информации журналистам произошел в сентябре прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании я спрашивать не буду, оставлю это политикам. Но то, что в телефонах нет некоторых диалогов, которые есть в расследовании – я должен сказать", – отметил генпрокурор.

Значительную часть своего доклада Луценко посвятил плохой работе НАБУ. И на каком-то этапе заседание превратилось в коллективную травлю директора этого ведомства Артема Сытника. Причем за НАБУ никто публично не заступился ни в ходе обсуждения на ВСК, ни после публикации обличающих материалов программы "Наші гроші". Пока молчит и посольство США, ранее заявлявшее о всецелой поддержке Бюро.

Без Порошенко и его окружения

Но главным оппонентом Сытника выступил не Луценко, а руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Вместе с Луценко он сидел по другую сторону стола от собравшихся силовиков. Глава САП сообщил, что его ведомство всю прошлую неделю пыталось ознакомиться с делом НАБУ, о котором идет речь в финальной части журналистского расследования.

"Материалы до сих пор не были предоставлены, они уже неделю пребывают на стадии сшивания. Тем не менее мы владеем информацией о деле Харьковского бронетанкового завода, где впервые мы услышали про фирму "Оптимумспецдеталь". 2 марта 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР данные о возможном преступлении. Суть его состояла в фиктивных поставках на завод рядом предприятий запчастей и комплектующих всего на 56 миллионов гривен. Первые полгода следствие действительно двигалось эффективно и уверенно. Однако в сентябре детективы резко утратили интерес к расследованию", – рассказал Холодницкий.

На общих совещаниях, по его словам, представители НАБУ утверждали, что это дело не имеет перспективы, потому проводить по нему следственные действия нет времени и необходимости. Также детективы якобы заявляли, что будут проводить расследование только в обмен на гарантии, что производство точно будет передано в суд. На определенном этапе, по информации Холодницкого, НАБУ вообще хотело передать дело Национальной полиции.

"Процессуальные руководители не получали информации о переписке НАБУ с "Укроборонпромом" или другими фирмами, которые фигурируют в наших расследованиях. Письма, которые мы увидели в журналистском расследовании, вообще непонятно на каком основании выдавались. Главная военная прокуратура также передавала в НАБУ материалы, в которых было 87 листов переписки, где вспоминались и "ОВ" (в расследовании Бигус.инфо – экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, - ред.), и некий "Игорь"(сын Гладковского – ред.). До сих пор мы не знаем от НАБУ, где эти материалы и какова их дальнейшая судьба. "Оптимумспецдеталь" эти письма получала не просто так. Рогоза или Жуков сами сбрасывали проект ответа НАБУ, который они хотели видеть в письме", – добавил глава САП.

Артем Сытник заявил оппонентам, что его ведомство не видело переписку фигурантов дела о коррупции в "оборонке". Он попросил генерального прокурора вместо обмена обвинениями передать НАБУ материалы, которые относятся к его подследственности. Директор Бюро также предложил коллегам всем вместе взяться за расследование, создав общую группу.

"Напомню одну из операций, которую проводили ваши сотрудники вместе с агентом Шевченко. Это передача 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ за снятие ареста со счетов фирм одного из известных одесских контрабандистов. Это была наша общая работа, и я считаю ее очень удачной, и, возможно, нужно вернуться к этому формату, а не сводить все четыре серии к вине одного конкретного органа. Фактически сейчас расследование начинается с нуля", – признал Сытник.

Луценко в ответ разразился тирадой о том, что "каждый должен нести свой крест" и он устал "отвечать за чужие грехи". Генпрокурор зачитал фрагменты переписки фигурантов коррупционного скандала, где они обсуждают подготовку встреч с руководством НАБУ и письма об исключении "Оптимумспецдеталь" из черного списка контрагентов предприятий "Укроборонпрома".

"Я не хочу быть вам прокурором, Артем Сергеевич (Сытник, - ред.). У меня в хозяйстве тоже хватает таких деятелей. Только при этом я никогда не говорил, что у меня все белые и пушистые, при этом три года молча как рыба об лед. Давайте говорить честно: все государство сегодня, к сожалению, не может найти количество кристально чистых людей для создания даже одного антикоррупционного бюро, ГПУ и ГБР, извините. Дай бог, конечно, Роман Михайлович (Труба, глава ГБР, - ред.), тебе удачи. Чтобы этих изменников стало меньше – их нужно просто вычищать. Нельзя покрывать своих", – резюмировал Луценко.

Директор Госбюро расследований сообщил, что его ведомство 12 марта открыло производство по возможным фактам получения силовиками неправомерной выгоды за сокрытие схем со средствами "Укроборонпрома". Он заявил, что журналисты также вызваны на допрос, а ГБР пытается получить доступ к материалам уголовных дел, которые вели другие правоохранительные органы. "В журналистских расследованиях фигурируют служебные лица НАБУ, СБУ, ГПУ, ГФС и СНБО. Потому оперативное сопровождение будут совершать не эти органы, а Национальная полиция", – уточнил Роман Труба.

В начале третьего часа работы комиссии логика происходящего была потеряна окончательно – пользуясь присутствием десятков телекамер и большинства руководителей силовых структур, депутаты делали заявления на произвольные темы. Например, фронтовик Юрий Береза обвинил военного прокурора Анатолия Матиоса в системной бездеятельности и призвал главу ГБР Романа Трубу ее расследовать. Татьяна Черновол из "Народного фронта" заявила, что детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко в интересах ФСБ сорвал контракт с Индией на ремонт более сотни самолетов. Нардеп от БПП Борислав Розенблат обвинил в госизмене Артема Сытника и депутата Сергея Лещенко, продемонстрировав флешку, на которой якобы были доказательства этого преступления. А внефракционный нардеп Сергей Мельничук заявил, что фигурант расследования о хищениях в "Укроборонпроме" Павел Букин арендовал президентскую ложу на НСК "Олимпийский".

"Заметьте: за три часа перед тридцатью камерами ни разу не прозвучала фамилия Порошенко. Власти удалось превратить все в междоусобные разборки между силовиками и вывести президента из-под внимания. Хотя изначально Тимошенко продвигала парламентское расследование, чтобы ударить именно по нему", – сказал РБК-Украина один из оппозиционных депутатов по окончанию заседания комиссии.