Заплутали слід: як силовики переводять стрілки у справі про корупцію в "Укроборонпромі"

Назар Холодницький і Артем Ситник остаточно посварилися після скандалу з "Укроборонпромом" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резонансне розслідування корупції в оборонному секторі оголило давнє протистояння між силовими органами. Особливо яскраво воно проявилося у конфлікті старих структур, очищення яких так і не прийшло до логічного завершення, з новими антикорупційними відомствами. Корупційний скандал, що почався із звинувачень на адресу найближчого оточення президента, по суті, звівся до сварки між силовиками на предмет того, хто з них "дарма їсть свій хліб".

Фокус скандалу змістився на Національне антикорупційне бюро (НАБУ), співробітники якого нібито прикривали "тіньову" схему на закупівлях для оборонних підприємств. Але розборки і взаємні звинувачення між НАБУ, САП, ГПУ, ДБР, СБУ та іншими структурами навряд чи будуть зрозумілі рядовому виборцю, на відміну від крадіжок на армії зі згадкою гучних прізвищ. Як силовики використовували скандал навколо "Укроборонпрому" для зведення особистих рахунків і чому це вигідно президенту – у матеріалі РБК-Україна.

НАБУ під ударом

Журналісти проекту "Наші гроші" в останній серії свого розслідування розповіли про те, яку роль у корупційних схемах української "оборонки" грали різні правоохоронні структури, у тому числі НАБУ. Як з'ясували журналісти, група молодих бізнесменів, до якої входили син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, а також його партнери Віталій Жуков та Андрій Рогоза, домоглася від НАБУ виключення компанії "Оптимумспецдеталь" з "чорного списку" контрагентів "Укроборонпрому". У сюжеті "Наших грошей" фігурував відповідний лист за підписом заступника голови антикорбюро Гізо Углави. Одним із посередників у цій історії був позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, у чому він раніше сам зізнався інтерв'ю Bihus.info.

На цьому тижні НАБУ опублікувало коментар із спростуванням всіх звинувачень на свою адресу. У відомстві заявили, що не припиняли розслідувати діяльність "Оптимумспецдетали". У Бюро також стверджують, що в принципі не можуть видавати довідки про фіктивності підприємств.

Установити, що накопичилися до директора НАБУ Артему Ситнику питання депутати збиралися у середу на засіданні антикорупційного комітету. Туди ж запросили і голову Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Але замість комітету вони обидва опинилися в будівлі через дорогу – під куполом Верховної ради, де на той же час було призначено засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) за розкрадання в оборонному секторі. Для прибулих на комітет депутатів це стало сюрпризом. Напередодні члени комітету розповідали РБК-Україна, що мали намір "дуже жорстко розпитати" Ситника про останні скандальні події.

У підсумку більшістю голосів комітет вирішив йти в будівлю парламенту на засідання комісії. "Це спроба "злити" всю цю історію, передати її в ТСК, яка повністю підконтрольна БПП", – сказав РБК-Україна один з членів антикорупційного комітету.

У пошуках крайнього

В понеділок "Наші гроші" опублікували чергову порцію листувань фігурантів корупційного скандалу. В них зафіксовані переговори про закриття кримінальних проваджень щодо компаній, через які на оборонні підприємства поставлялися контрабандні, а іноді і вкрадені у цих заводів, деталі для бойової техніки.

На думку розслідувачів, участь у схемі Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби (ГФС) в принципі було очікувано, але, можлива причетність детективів і керівництва НАБУ для багатьох стала неприємним сюрпризом. Особливо, для антикорупційних активістів, що борються за незалежність цього органу. На цьому контрасті спробували зіграти провладні політтехнологи і лідери думок, які після виходу останньої частини розслідування почали розганяти по соцмережам і в телевізійних ефірах два основних меседжу: про те, що НАБУ "злило" справа про корупцію в "Укроборонпромі" і про те, що причетність президента до схеми так і не доведена.

У такій же тональності в середу проходило засідання ТСК, куди прибули майже всі керівники силової вертикалі. Наприклад, секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник, який очолює тимчасову слідчу комісію, не раз нагадував, що злодійство в армії почало процвітати у ті часи, коли очолював Міністерство оборони Анатолій Гриценко. До речі, спочатку комісія створювалася для проведення розслідування фактів розкрадання в ЗСУ в період з 2004 по 2017 рік. Але після виходу матеріалів про корупцію в держконцерні комісії делегували повноваження розібратися і в цьому скандалі.

"Хочу подякувати журналістам, які сьогодні присутні. Завдяки вам нарешті звернено увагу на ті божевільні розкрадання в армії, які починалися у часи Гриценко, Саламатіна, Лебедєва, Тимошенко, Януковича, які призвели до того, що ми були повністю знекровлені до весни 2014 року", – не упустив можливість вколоти як мінімум двох опонентів Порошенко в президентській гонці голова фракції БПП Артур Герасимов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, присутній на засіданні комісії, повідомив, що експертиза показала невідповідність деяких фрагментів листування фігурантів журналістського розслідування тих матеріалах, якими володіє слідство. За словами Луценка, ця інформація була вилучена фахівцями МВС з мобільних телефонів фактичного керівника компанії "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози і Віталія Жукова.

"Ми встановили, що "злив" інформації журналістам стався у вересні минулого року. Чому публікації відбулися в розпал виборчої кампанії я питати не буду, залишу це політикам. Але те, що в телефонах немає деяких діалогів, які є в розслідуванні – я повинен сказати", – зазначив генпрокурор.

Значну частину своєї доповіді Луценко присвятив поганій роботі НАБУ. І на якомусь етапі засідання перетворилося у колективну цькування директора цього відомства Артема Ситника. Причому за НАБУ ніхто публічно не заступився ні в ході обговорення на ТСК, ні після публікації викривальних матеріалів програми "Наші гроші". Поки мовчить і посольство США, раніше заявляло про всецілої підтримки Бюро.

Без Порошенко і його оточення

Але головним опонентом Ситника виступив не Луценко, а керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Разом з Луценком він сидів по інший бік столу від присутніх силовиків. Глава САП повідомив, що його відомство весь минулий тиждень намагалися ознайомитися з справою НАБУ, про який йде мова у фінальній частині журналістського розслідування.

"Матеріали до сих пір не були надані, вони вже тиждень перебувають на стадії зшивання. Тим не менше ми володіємо інформацією про справу Харківського бронетанкового заводу, де вперше ми почули про фірму "Оптимумспецдеталь". 2 березня 2016 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР дані про можливий злочин. Суть його полягала в фіктивних постачання на завод рядом підприємств запчастин і комплектуючих всього на 56 мільйонів гривень. Перші півроку слідство справді рухалося ефективно та впевнено. Однак у вересні детективи різко втратили інтерес до розслідування", – розповів Холодницький.

На спільних нарадах, за його словами, представники НАБУ стверджували, що ця справа не має перспективи, тому проводити по ньому слідчі дії немає часу і необхідності. Також детективи нібито заявляли, що будуть проводити розслідування тільки в обмін на гарантії, що виробництво точно буде передано в суд. На певному етапі, за інформацією Холодницкого, НАБУ взагалі хотів передати справу Національної поліції.

"Процесуальні керівники не отримували інформації про листування НАБУ з "Укроборонпромом" або іншими фірмами, які фігурують в наших розслідуваннях. Листи, які ми побачили в журналістському розслідуванні, взагалі незрозуміло на якій підставі видавалися. Головна військова прокуратура також передавала в НАБУ матеріали, в яких було 87 листів переписки, де згадувалися і "ОВ" (розслідуванні Бігус.інфо – екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, - ред.), і якийсь "Ігор"(син Гладковського – ред.). Досі ми не знаємо від НАБУ, де ці матеріали і яка їх подальша доля. "Оптимумспецдеталь" ці листи отримувала не просто так. Рогоза або Жуков самі скидали проект відповіді НАБУ, який вони хотіли бачити в листі", – додав глава САП.

Артем Ситник заявив опонентам, що його відомство не бачило листування фігурантів справи про корупцію в "оборонці". Він попросив генерального прокурора замість обміну звинуваченнями передати НАБУ матеріали, які відносяться до його підслідності. Директор Бюро також запропонував колегам всім разом взятися за розслідування, створивши загальну групу.

"Нагадаю одну з операцій, яку проводили ваші співробітники разом з агентом Шевченка. Це передача 800 тисяч доларів хабара детективу НАБУ за зняття арешту з рахунків фірм одного з відомих одеських контрабандистів. Це була наша спільна робота, і я вважаю її дуже вдалою, і, можливо, потрібно повернутися до цього формату, а не зводити всі чотири серії до вини одного конкретного органу. Фактично зараз розслідування починається з нуля", – визнав Ситник.

Луценко у відповідь вибухнув тирадою про те, що "кожен повинен нести свій хрест" і він втомився відповідати за чужі гріхи". Генпрокурор зачитав фрагменти листування фігурантів корупційного скандалу, де вони обговорюють підготовку зустрічей з керівництвом НАБУ і листи про виключення "Оптимумспецдеталь" з чорного списку контрагентів підприємств "Укроборонпрому".

"Я не хочу бути вам прокурором, Артем Сергійович (Ситник, - ред.). У мене в господарстві теж вистачає таких діячів. Тільки при цьому я ніколи не говорив, що у мене всі білі і пухнасті, при цьому три роки мовчки як риба об лід. Давайте говорити чесно: все держава сьогодні, на жаль, не може знайти кількість кришталево чистих людей для створення навіть одного антикорупційного бюро, ГПУ та ДБР, вибачте. Дай бог, звичайно, Роман Михайлович (Труба, голова ДБР, - ред.), тобі удачі. Щоб цих зрадників стало менше – їх потрібно просто вичищати. Не можна покривати своїх", – резюмував Луценко.

Директор Держбюро розслідувань повідомив, що його відомство 12 березня відкрила провадження щодо можливих фактів отримання силовиками неправомірної вигоди за приховування схем з засобами "Укроборонпрому". Він заявив, що журналісти також викликані на допит, а ДБР намагається отримати доступ до матеріалів кримінальних справ, які вели інші правоохоронні органи. "У журналістських розслідуваннях фігурують службові особи НАБУ, СБУ, ГПУ, ГФС і РНБО. Тому оперативне супроводження будуть здійснювати не ці органи, а Національна поліція", – уточнив Роман Труба.

На початку третьої години роботи комісії логіка була втрачена остаточно – користуючись присутністю десятків телекамер і більшості керівників силових структур, депутати робили заяви на довільні теми. Наприклад, фронтовик Юрій Береза звинуватив військового прокурора Анатолія Матіоса в системній бездіяльності і закликав главу ДБР Романа Трубу її розслідувати. Тетяна Чорновіл з "Народного фронту" заявила, що детектив НАБУ Дмитро Литвиненко в інтересах ФСБ зірвав контракт з Індією на ремонт більше сотні літаків. Нардеп від БПП Борислав Розенблат звинуватив у державній зраді Артема Ситника і депутата Сергія Лещенка, продемонструвавши флешку, на якій нібито були докази цього злочину. А позафракційний нардеп Сергій Мельничук заявив, що фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Павло Букін орендував президентську ложу на НСК "Олімпійський".

"Зауважте: за три години перед тридцятьма камерами жодного разу не прозвучало прізвище Порошенко. Владі вдалося перетворити все в міжусобні розбірки між силовиками і вивести президента з-під уваги. Хоча спочатку Тимошенко просувала парламентське розслідування, щоб вдарити саме по ньому", – сказав РБК-Україна один з опозиційних депутатів по закінченню засідання комісії.