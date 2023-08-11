ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Никополь из артиллерии: есть пострадавшая

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 18:40
Россияне атаковали Никополь из артиллерии: есть пострадавшая Фото: Россияне атаковали Никополь с артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли город Никополь Днепропетровского района из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией", - сообщил он.

В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто и изуродованы пять линий электропередач.

Фото: Россияне атаковали Никополь с артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта. Поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 7 августа захватчики по артиллерии обстреляли город. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Кроме того, 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины