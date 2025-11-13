ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Запускал дроны по Херсону, а потом сбежал в ЕС: СБУ разоблачила боевика РФ

Украина, Четверг 13 ноября 2025 12:35
UA EN RU
Запускал дроны по Херсону, а потом сбежал в ЕС: СБУ разоблачила боевика РФ Иллюстративное фото: СБУ разоблачила боевика РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины совместно с литовскими правоохранителями задержала боевика РФ. Он пытался бежать в Европейский союз под видом беженца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, задержание произошло на границе с Литвой. Мужчина, который является гражданином Украины, воевал на стороне российских оккупационных войск и пытался скрываться в Европейском союзе.

По данным следствия, задержанным оказался 33-летний уроженец Сумщины. После аннексии Крыма он выехал на полуостров, получил российский паспорт, вступил в партию "Единая Россия" и подписал контракт с министерством обороны РФ.

После прохождения подготовки его назначили оператором беспилотных систем, и он запускал ударные дроны по позициям украинских военных в Херсоне.

Впоследствии, осознав риски участия в боях, боевик сбежал с фронта, а затем попытался попасть в ЕС, чтобы получить статус беженца.

Благодаря сотрудничеству СБУ, Нацполиции, Офиса Генерального прокурора и литовских правоохранителей его удалось выявить и задержать.

Предателю уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Отметим, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт