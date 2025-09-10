Запуск жилищной реформы в Украине: рабочая группа обработала более 60% поправок к законопроекту

Рабочая группа по подготовке законопроекта №12377 об основах жилищной политики в Украине ко второму чтению уже проработала более 60% поданных правок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы рабочей группы - главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Во время последнего заседания участники рассмотрели более 200 поправок. Они касались:

условий аренды с правом выкупа;

особенностей формирования размера арендной ставки;

уточнения категорий лиц, которые могут претендовать на полностью субсидированную государственную социальную аренду;

подходов к наполнению фондов социального и служебного жилья;

возможных форм собственности для социального жилья.

Как продвигается работа над законопроектом

По словам Елены Шуляк, 9 сентября на базе Комитета состоялось очередное заседание Рабочей группы по отработке правок в законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), принятого 16 июля. Во время него участники рассматривали поправки, представленные к пятой главе законопроекта, касающегося права на жилье лиц.

"На этот раз мы рассмотрели 224 правки, отработав таким образом уже 64% поданных в законопроект правок. Как и на предыдущих заседаниях, большая часть правок была отклонена как поправочный спам, однако по некоторым важным нормам была дискуссия, и они были учтены", - отметила Шуляк.

Она добавила, что кроме поправочного спама ряд правок были отклонены из-за того, что они нуждаются в отдельном законодательстве, в частности, будут прописаны в законопроекте о социальном жилье, который уже создается. Ряд правок пропишут в заключительных положениях.

"Ряд правок были действительно конструктивны и их важно учесть, поскольку это позволит создать максимально качественное жилищное законодательство, которое реально будет решать жилищный вопрос нуждающихся. Но законопроект №12377 - рамочный, который определяет основные направления, которые будут детализированы в последующих законопроектах", - пояснила нардеп.

Вопросы аренды и продажи, служебное и социальное жилье

Шуляк сообщила, что на этот раз в фокусе внимания Рабочей группы были вопросы, касающиеся условий аренды с правом выкупа. Однако поскольку введение этого инструмента - условие, на котором настаивают международные партнеры, менять кардинально условия, сложно.

Кроме этого, в первой версии законопроекта говорилось, что жилье, приобретенное на льготных условиях с помощью внедряемых инструментов, нельзя продавать в течение 10 лет.

"Однако, мы пришли к согласию, что более целесообразным предохранителем будет ограничение возможности приобретения жилья таким образом, только один раз. То есть, гражданин может воспользоваться такой государственной поддержкой только один раз", - отметила Шуляк.

Также в ходе обсуждения речь шла также о формировании арендной ставки на служебное и социальное жилье. В частности, то, что она должна охватывать и коммунальные услуги.

Отдельный пункт обсуждения - уточнение категории лиц, которые могут претендовать на социальную аренду, которая полностью субсидируется государством.

Не менее важными для участников Рабочей группы стали особенности формирования фонда социального жилья - оно должно быть всех форм собственности, поэтому правку, которая касалась этого, приняли. Государство таким образом будет способствовать развитию этой сферы.

Также дискуссия была по поводу создания и работы Единой информационно - аналитической системы в сфере жилья и того формата, в котором она может быть введена.

"Я убеждена, что она должна быть, поскольку это не только цифровой инструмент, который позволит пользоваться программами, предусмотренными новым законодательством, максимально удобно. Речь идет о действенном антикоррупционном предохранителе, без которого новое жилищное законодательство не будет эффективным", - резюмировала Шуляк.